Pantiga: "Fui feliz en el Avilés, pero hay cosas que no entendí"

El central del Marino de Luanco Pablo Pantiga afronta el derbi contra el Avilés con calma. Tras jugar entre 2015 y 2017 en las filas avilesinas, el zaguero sabe que el partido se presenta desigual por las diferencias en la tabla. Aún así no se fía. "En la práctica del fútbol nunca sabes lo que va a pasar", asegura.

Pantiga vivió los buenos y los malos momentos en los tiempos recientes del Avilés. "Deportivamente, las cosas fueron bien. Recuerdo mi paso por allí como muy bueno. La gente me demostró todo su cariño. Se demostró que se querían cambiar las cosas, pero que no se pudo", relata el central.

"Ha pasado tiempo y todavía no sé lo que le pasa al Avilés. Nunca tienes claro si se mueven por intereses económicos o priman más otros motivos. La verdad es que no entiendo la razón ni comprendo el sentido de tener al club así", analiza el futbolista. "No entiendo la finalidad del Real Avilés", zanja sobre la cuestión. En lo deportivo, el Marino llega segundo con 34 puntos. Está empatado con el tercero y a cuatro del líder, el Lealtad. "Tenemos poco margen de error. Debemos mejorar a la hora de marcar más goles", resume.

Pantiga coincidió con Santa durante su etapa en el Avilés. "Subió cuando estaba todavía en División de Honor y debutó con nosotros, pero no conozco en lo personal al resto de jugadores", cuenta el jugador marinista. "Ellos eran una incógnita, pero si han hecho los puntos que tienen es por algo. Será difícil ganarles", señala.

En el Avilés, el delantero Diego Polo también pasó por las filas del Marino. Por ahora es duda para el derbi tras lesionarse en el tobillo contra el Covadonga. Ayer pasó por el fisio y su concurso depende de la evolución diario.