Tebas "descubre" una pelea entre hinchas del Oviedo y del Sporting

El presidente de La Liga, Javier Tebas, aludió el pasado lunes a una supuesta pelea entre aficionados del Oviedo y del Sporting para hablar de la violencia en el fútbol, un episodio del que no hay ninguna constancia. "Cuando hace seis meses se pegaron los aficionados del Oviedo y el Sporting esa imagen sale en todo el mundo, en Singapur veías el telediario y no decían aficionados de ambos clubs, sino que en el fútbol español hay violencia", dijo el mandatario, sin dar más detalles, en el contexto de un desayuno informativo organizado por el "Diario Córdoba" y en declaraciones que recoge el mismo medio. Hace seis meses, en junio, no hubo ningún partido disputado entre los dos equipos más importantes de la región. Además, en los últimos derbis celebrados tampoco se registraron peleas reseñables entre las dos hinchadas.

El último partido de máxima rivalidad, el mes pasado en el Tartiere (2-1), acabó sin ningún tipo de altercado, ni en la previa del encuentro, ni durante, ni después. En el anterior, en el mes de febrero, también en el Tartiere (2-1), tampoco se registraron episodios violentos que lamentar.

Sí que hubo actos violentos horas antes del último derbi celebrado en El Molinón, en septiembre de 2017 (1-1), pero no entre aficionados de los dos equipos, sino en la llegada al estadio del autobús del Sporting, cuando varios radicales del equipo local se enfrentaron a la Policía Nacional en los exteriores del campo. La Fiscalía pide diez años de expulsión de El Molinón y penas de cárcel que van desde los cuatro hasta los siete años y seis meses para quince seguidores del Sporting presuntamente implicados en estos hechos. El juicio está pendiente. La Liga ejerce como acusación popular.

La Asociación de Peñas Azules (APARO) no se tomó nada bien las palabras del máximo responsable de La Liga: "Estaría muy bien que rectificara públicamente para no difamar el honor de esta afición", escribió la asociación en Twitter.

Plantón a Tebas. Las declaraciones de Tebas vienen después de la negativa oficial del Barcelona de jugar un partido en Miami ante el Girona. El presidente de La Liga, no obstante, es optimista y dijo que "llegaremos a jugar fuera de España".