Una alumna mundial

María Méndez dejó de ser una alumna más del colegio de las Teresianas durante el homenaje que le rindieron sus compañeros y profesores ayer en el centro educativo ovetense. La central de la selección española, con la que se acaba de proclamar campeona del Mundo sub-17, y del Real Oviedo femenino, respondió a las preguntas de sus compañeros y recibió varias sorpresas que le hicieron una ilusión especial. Un emotivo acto que acabó con los alumnos, ordenados por cursos, haciéndole la "ola" en el polideportivo del colegio.

"Estoy muy contenta, no esperaba que viniera todo el colegio, me encantó", reconoce la futbolista. El encargado de organizar este homenaje fue Dionisio Suárez, coordinador de actividades extraescolares de la institución. "Le preparamos un vídeo con imágenes suyas y otras del Mundial, un vídeo que nos dijo que le encantó, y después vinieron las preguntas de los niños", cuenta Suárez. Y, efectivamente, Méndez agradeció el detalle: "El vídeo tenía fotos del Mundial y de la familia. Me gustó mucho".

Entre las cuestiones que le plantearon a la jugadora ovetense llama la atención la que le hizo una niña de tan solo 3 años. "Le preguntó que si la medalla que le dieron tenía chocolate por dentro", resalta Suárez. También les interesaba mucho saber cómo se las apañaba para compaginar el deporte con los estudios. "No les encajaba", dice el coordinador. María les animó a que lo intentaran y les aseguró que siendo organizados se puede conseguir. "Me preguntaron que si me costaba estudiar y jugar al fútbol y les dije que es cosa de organizarse para compaginarlo todo", resalta.

Otra cosa que les preocupaba era qué iba a hacer María Méndez en su futuro deportivo. Y es que, pensaron los alumnos, después de ganar un Mundial tendría muchas ofertas de otros clubes. "Ella mantuvo el discurso de que quiere subir a Primera con el Oviedo", puntualiza Dionisio Suárez.

Al terminar el acto, los más pequeños, los alumnos de Educación Infantil, se acercaron a hacerle preguntas y, aunque algo ruborizada por tanta atención, "María se desenvolvió muy bien", dice Suárez. Y es que son ya muchas las recepciones y homenajes que ha recibido la central de la selección española sub-17 tras el gran éxito conseguido en Uruguay. "Al final me vinieron a preguntar cosas y me lo pasé muy bien", reconoce la campeona del mundo. El homenaje le hace especial ilusión porque se trata de un colegio en el que lleva desde niña: "Empecé en las Teresianas en Infantil y es el sitio al que voy cada día". El siguiente objetivo para la jugadora azul es imponerse en la próxima jornada de Segunda a su gran rival, el Deportivo de La Coruña. Eso en lo futbolístico. Y es que María tiene en las Teresianas otro reto importante: acabar con las mejores notas posibles Segundo de Bachillerato, hacer la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y acceder a Magisterio, la carrera que quiere estudiar cuando acabe el curso. Si lo consigue no sería extraño que algunos de los niños más pequeños que ayer querían comerse su medalla de oro acaben siendo sus propios pupilos. "Podría tenerlos de alumnos", confirmaba la jugadora. Entre tanto, tiene un ascenso pendiente con el Real Oviedo femenino y el reto de seguir haciendo historia en una generación de la Roja que pisa muy fuerte.