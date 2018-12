Anquela: "Hay que estar tranquilos"

Anquela insiste en sus ideas. Es un técnico que se amolda a las circunstancias de la competición, que adapta sus conceptos a lo que tiene entre manos, pero hay cosas que no se negocian. Líneas rojas en su ideario. Por eso insiste. Si un equipo quiere ser protagonista en la Liga tiene que defender con orden. Esa es la lectura de la última derrota, ante el Almería en casa, un golpe que ha dolido de forma especial en el vestuario. Era la oportunidad de colarse en el pelotón de los candidatos. Pero el Oviedo no pudo. Y al entrenador le viene el recuerdo de experiencias pasadas. "Tuvimos cerca la oportunidad y no la aprovechamos, pero no es una situación nueva. Cuando el año pasado teníamos la oportunidad de dar un paso adelante no lo concretamos. Y este año ya hemos tenido una", dice en referencia a la derrota frente al Almería.

El Granada recibe al Oviedo en su momento más brillante de la temporada, desde la primera plaza de la competición. "Es el líder y ahí está por méritos propios; nadie les ha regalado nada. Es un equipo serio, juega bien y sabe lo que quiere en cada momento. Viene de ganar dos partidos fuera seguidos por 0-1, con una solvencia tremenda", advierte Anquela.

El técnico del conjunto azul también lamenta la forma en la que se truncó la dinámica al alza (7 de 9 puntos antes del Almería): "Esta semana les he dicho que cuanta más ganas de hacerlo bien y más ilusión ponemos, peor nos salen las cosas. El otro día hicimos lo más difícil, ponernos por delante, y no supimos convivir con esa circunstancia. He insistido en mirar el "debe" y el "haber" en cuanto a los goles".

Y tras analizar la situación del equipo, el entrenador pide sosiego al entorno. "Aquí siempre hay angustia, pero hay que estar tranquilos. A mí no me afecta y espero que a los chavales, tampoco. En Oviedo cada semana es como si se acabara el mundo. Parece que si no hay problemas, se buscan", expresa.