El Barça, un grande que ya cayó en El Quirinal

Han pasado catorce meses de un partido que no se ha olvidado. Fue la primera victoria de la pasada temporada y llegó ante el poderosos Barça. En las filas avilesinas se encontraba una Sara Fraile recién llegada al primer equipo, con apenas 16 años. Ahora, la base avilesina, que en aquel partido solo participó durante 1:32 minutos, ha cogido peso para dirigir al equipo de Juanjo García. "Fue una victoria que me quedó marcada, a pesar de que no jugué mucho lo viví con intensidad desde el banquillo, presta decir que les ganamos", comenta Fraile.

El resultado en El Quirinal fue de 70-64, una victoria que tratarán de repetir esta tarde (19 horas) en el mismo escenario. "Va a ser un partido difícil ante un buen rival, creo que podemos hacerles frente, nos vendría muy bien la victoria", comenta la jugadora del Inmobiliaria Víctor Antuña. El triunfo podría servir de colofón a una jornada que contará a las 21.30 horas con la presentación de los distintos equipos de la base del club, con lo que se espera un gran ambiente en las gradas. La intención es que El Quirinal sea un fortín inexpugnable.

No hay mejor remedio para sobreponerse de las derrotas ante el Celta y el Patatas Hijolusa que superando a todo un Barcelona. Será un partido "totalmente distinto al del pasado año", augura la jugadora debido a los grandes cambios en las plantillas, pero espera que el resultado sea el mismo: la victoria.