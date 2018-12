El Barça expone el liderato ante el incómodo Levante

El Barcelona visita el Ciutat de València dispuesto a no dejarse sorprender por el Levante, que en la penúltima jornada de LaLiga de la temporada pasada le ganó y, de paso, acabó con su condición de invicto en la jornada 36, en un trepidante partido que acabó con victoria local por 5-4.

El Barça quiere acabar 2018 con dos triunfos que le permitan mantener el liderato. Todo pasa por sumar contra el Levante la tercera victoria consecutiva en Liga y cerrar el curso sumando otros tres puntos en el Camp Nou contra el Celta. Por ello, no se prevén rotaciones después de que entre semana descansaran algunos pesos pesados en el partido intrascendente de la Liga de Campeones contra el Tottenham.

La columna vertebral azulgrana -formada por Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Messi y Luis Suárez- es indiscutible. No obstante, Valverde deberá decidir los complementos, especialmente en la medular y en la línea ofensiva. Arthur y Arturo Vidal son las opciones que maneja Valverde como acompañantes de Busquets y Rakitic. En ataque, Dembélé y Coutinho se juegan un puesto en el once. Una decisión que va más allá de aspectos puramente deportivos. El francés completó una semana fantástica sobre el césped, con dos golazos ante el Espanyol y el Tottenham. Mientras, el brasileño no ha acabado de encontrar la regularidad que se le presume.