El Telecable Gijón se queda a las puertas del cielo

Se quedó a las puertas de tocar el entorchado mundial del hockey sobre patines. El Telecable Gijón no pudo conquistar la Copa Intercontinental a pesar de que en la primera mitad la tuvo a su alcance al irse al descanso con ventaja (1-2). Pero la argentina Felamini se convirtió en la gran pesadilla al marcar tres tantos y voltear el marcador hasta el definitivo 4-2. A pesar de la derrota, no resta ni un ápice el gran mérito y orgullo que deja a su paso el equipo gijonés que, en el futuro, buscará la reválida para subir un peldaño más del que logró ayer: ser subcampeonas del mundo.

El partido fue duro y dificultoso, como no podía ser de otra forma en un evento de tal calibre. Y el inicio frenético, lanzado por la intensidad de las argentinas, que probaron desde el inicio a Elena González, que respondió. El ida y vuelta dejaba espacios, lo cual aprovechó Marta Piquero a los cinco minutos para culminar un contragolpe. La colocó de cuchara y la cruzó ante Flores para hacer el 0-1.

Un triunfo parcial que duró apenas tres minutos, porque el Concepción empató de una forma poco habitual, al marcar Sara González en su portería en el intento de evitar el remate franco de Burgoa. Tras un penalti detenido por la guardameta gijonesa a Felamini, el Telecable le puso la pausa necesaria a tanta locura y frenar de paso su número de faltas. Y Piquero, que plasmó una gran primera mitad, encontró a Nuria Obeso, primer recambio de Sierra, para que ésta elevase la bola a la escuadra contraria y pusiese de nuevo por delante al Telecable (1-2). Marcador con el que se llegó al descanso.

La segunda parte se inició con la igualada de Felamini, en una salida veloz que culminó a pesar de que la bola rozó ligeramente en Elena González. La jugadora del Concepción fue la pesadilla gijonesa y volteó el marcador con un disparo lejano que sorprendió a todos y con otra acción individual que ponía en un abrir y cerrar de ojos el 4-2.

El Telecable perdió su fortaleza defensiva y lo pagó. Buscó soluciones el equipo de Fernando Sierra, pero Julieta Fernández vio la tarjeta azul en una acción sobre Carrera y dejó en inferioridad durante dos minutos a las gijonesas, poniendo un punto más de dificultad a la heroica. El Telecable salió indemne y tuvo sus opciones de recortar distancias. A falta de seis minutos, Sara González dispuso de un penalti en el que no pudo superar por dos veces a la destacada portera Flores. Ahí, se ahogó el sueño de remontar.