Alberto Suárez e Irene Miyar se imponen en Oviedo

Alberto Suárez (31:30) e Irene Miyar (43:57) se impusieron ayer en la carrera de 10 kilómetros "We are ready" en tanto que Pablo Camino (16:12) y Rebeca Gil (17:34) lo hacían en la misma competición sobre 5 kilómetros. Unas victorias que lograron en una prueba que se desarrolló por las calles de Oviedo y que bien pudiera haber sido para más de uno la antesala de la "San Silvestre", a sólo dos semanas vista. No en vano la completaron 219 corredores en la distancia más corta y 272 en la más larga, que tuvo más tirón. La recaudación estaba vinculada a un proyecto de investigación de la Universidad de Oviedo.

Y es que muchos participantes tenían lazos con la comunidad universitaria. Al menos dos profesores como Ramiro Barcia (Piloña) o Marta González (Toscaf) brillaron en la carrera o un atleta que da clases de tenis en la Universidad (Pablo Camino) venció en los 5 kilómetros y más de un estudiante salió a correr. Por el contrario la práctica totalidad de los fondistas universitarios y muchos federados por cuestiones de calendario de campo a través defendían los colores de sus equipos en el cross de Navidad avilesino y estuvieron ausentes.

El que fuera campeón paralímpico de maratón, Alberto Suárez, dio una clase magistral y se llevó el triunfo absoluto puesto que encabezó la prueba tanto al paso por los 5 kilómetros como por los 10 kilómetros y al término de la prueba anunció que participará en la "San Silvestre" de Oviedo donde luchará por el triunfo, aunque su objetivo es el Mundial de Maratón que tendrá lugar en abril. También destacó Asier Aguirre, atleta vaco discapacitado e internacional y que se ha asentado en la capital asturiana, donde comparte entrenador (Chus Castaño) con el riosano. No obstante el componente popular fue la nota predominante en la participación.

El podio en las prueba ovetense lo completaba en categoría femenina Yaiza Cabrera (44:11) y Arancha Arechaga (44:19) en los 10 kilómetros y Marta González (19:57) y Ariane Sanchez (21:05) en los 5 kilómetros, mientras que en categoría masculina los puestos de honor eran respectivamente para Asier Aguirre (33:02)y Marcos Vázquez (34:03) en los 10.000 metros y Mario Muñiz (16:21) y Ramiro Barcia (16:22) en los 5000 metros.