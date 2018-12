El Marino, superior al Avilés, se lleva el derbi

Avilés,

Xuan FERNÁNDEZ

El Marino reinó en Avilés. Los luanquinos se llevaron ayer el derbi comarcal ante el Avilés (0-1) gracias a un solitario gol de Fassani nada más iniciarse el partido. Los de Oli fueron mejores que el Avilés en líneas generales, tuvieron muchas ocasiones para ampliar el saldo de goles y apenas sufrieron en todo el partido pese a tener sólo un tanto de ventaja. La clasificación pesó -los de Luanco buscan ascender y los de Avilés la permanencia- en el Suárez Puerta, con una buena entrada y una nutrida representación de aficionados del Marino.

El derbi no pudo comenzar mejor para el Marino, ya que en el minuto 1 de juego, prácticamente en el primer ataque visitante, Fassani, arma clave en los de Oli, puso delante a los de Luanco tras un remate a bocajarro después de un centro de Luis Morán que fue sin duda el futbolista más determinante del partido. Fue el inicio soñado para Oli, que ya en la previa del encuentro apuntó lo importante que sería meter un gol tempranero. El Avilés se quedo helado por el mazado del Marino y sólo cuatro minutos después pudo recibir el segundo gol tras un potente tiro de Álex Arias que se marchó fuera. Los locales intentaban espabilar, pero el Marino se hacía fuerte por momentos y tenía ocasiones, sobre todo por la banda de Morán, que penetraba como quería ante Barra. El Avilés, en la primera parte, sólo tuvo una ocasión clara en el rechace de un córner, en sendos tiros de Pereira y Marcos. El descanso llegó con el Marino con un gol de ventaja y tras el paso de vestuarios la dinámica siguió siendo la misma, con un Marino dominador que acumulaba ocasiones, aunque quizá no tan claras como las de la primera parte. Pudieron meter el segundo los de Oli tras una gran ocasión de Juan, que entró en la segunda mitad, pero su tiro se marchó fuera. Hubo unos pocos minutos en los que el Avilés dio cierta sensación de peligro, pero más por garra y empuje que por juego bien trenzado. No obstante, salvo la de Juan el partido en la segunda parte apenas tuvo grandes ocasiones y el Marino celebró con su gente al final del encuentro la victoria en el derbi comarcal.