La llegada de Berto (Tuilla) al Avilés genera un lío interno

Bajan las aguas revueltas en el Real Avilés por enésima vez. La última del conjunto blanquiazul ha sido desmentirse a sí mismo en el fichaje del centrocampista del Tuilla Berto Fernández. Mientras que la dirección deportiva del club, encabezada por Alain Menéndez, y el propio futbolista mantuvieron durante todo el día que el jugador tenía contrato, el departamento de comunicación del Avilés, en las manos del colaborador gratuito Sergio Huerta, negó dicha operación, ayer por la mañana, para terminar diciendo por la tarde que el jugador estaría a prueba, y, finalmente, a última hora de la noche, admitir y confirmar el fichaje.

La intrahistoria del traspaso fue de la siguiente forma. La dirección deportiva del Avilés y Berto llegaron a un acuerdo el lunes por la noche. Menéndez llevaba detrás del jugador varias semanas. El centrocampista de 20 años estaba deseoso de recalar en la entidad avilesina, pero no dio luz verde al fichaje hasta que su anterior equipo se recuperara de las bajas que arrastraba. El mismo lunes, a petición del jugador, el Tuilla le dio la carta de libertad para recalar en el Avilés.

La bomba explotó ayer por la mañana. Sergio Huerta, el encargado de manejar la comunicación del club, desmintió la operación. A mitad de la tarde, rebajó su postura emitiendo un comunicado en la web del Avilés, la cual administra, afirmando que "el jugador llega a prueba". Posteriormente, por orden de arriba, borró dicho comunicado. Hasta última hora de la noche se mantuvo en sus trece: "La dirección deportiva a mí no me ha dicho nada, así que no es oficial hasta que el club no lo comunique por sus cauces". Si bien, a las 22.19 horas, emitió un nuevo comunicado donde confirmaba el fichaje.

Esta rocambolesca situación pilló a contrapié al padre de Berto, Juan Fernández, que hace las veces de representante de su hijo. El progenitor se cuestionó qué "sentido tiene dejar un equipo de Tercera para ir a prueba a otro de la misma categoría". Berto Fernández lleva disputados esta temporada 14 partidos con el Tuilla, y según cuentan desde el club minero se marcha porque no terminaba de adaptarse a las dimensiones de El Candín. Tanto su representante como el jugador mantienen que tienen contrato y el futbolista incluso sube la apuesta: "Si el entrenador lo estima oportuno, estoy para jugar contra el Siero el próximo domingo".

Toda esta situación evidencia una fisura entre los dos departamentos y el desmentido de Sergio Huerta solo la hace pública. La falla puede ser más grave, ya que el actual entrenador del Real Avilés, Juanma Castañón, es íntimo amigo de Huerta, que ya ha tenido más problemas desde su llegada al Suárez Puerta después de que la mayoría de clubes en los que afirmó trabajar negaran cualquier tipo de relación laboral con él, tal y como ya informó LA NUEVA ESPAÑA.

En el conflicto hay una tercera parte interesada: la propiedad del club. Esta temporada es José Manuel Tejero, el hijo de José María Tejero, la parte visible de la propiedad. Ayer manifestó no estar al tanto del conflicto, aunque sí que dejó claro que "la parte deportiva compete únicamente a Alain Menéndez". Estas palabras son las que más peso han tenido y finalmente todo el lío terminará con el jugador incorporándose hoy a los entrenamientos a las diez de la mañana en los terrenos de La Toba. En lo deportivo, Berto Fernández, apodado como "Laviana", por ser natural del concejo homónimo, es un centrocampista de 20 años de edad. Ha jugado 14 partidos esta temporada en las filas del Tuilla.