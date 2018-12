Castañón, técnico de moda

Juanma Castañón es un entrenador a la moda. Además, literalmente, porque compagina su trabajo como técnico echando una mano en la tienda de ropa de su mujer en Mieres. Recientemente el escaparate de dicho comercio se ha alzado con el premio "al más artesanal" de la ciudad. Fue gracias a un vestido en el que propio Castañón colaboró recogiendo ramas de árboles que se integraron en la prenda. Ese vestido funciona como metáfora de su labor en el Avilés. Acecha el parón de invierno y Castañón lo tiene claro: "Confiaba mucho en mi trabajo, pero no esperaba llegar tan holgado en este punto de la liga".

El entrenador llegó a un Avilés envuelto en la duda permanente. "Al principio, todo el mundo nos daba como uno de los candidatos al descenso", reflexiona el técnico. Un verano después y 17 partidos de competición más tarde, el Avilés cabalga con calma en Tercera División, a cinco puntos de la quema. "Le doy un notable a la temporada. Lo que más valor le doy es a la distancia que tenemos con el descenso", señala.

A Castañón entrenar en Tercera le ha cambiado la vida. "He perdido horas de sueño, tengo discusiones, me dicen que hasta me ha cambiado el carácter. Pero estoy disfrutando mucho la experiencia. Quizás no la vuelva a tener. El Avilés me está dando más a mí que yo a él y eso que yo le doy mucho", afirma.

No lo dice en vano. A mayores de entrenar y ayudar a gestionar la tienda de ropa, o a hacer el "trabajo sucio", como él dice de forma distendida, Castañón se patea los campos de Tercera y de Regional para radiografiar a sus rivales y estar al tanto de posibles jugadores interesantes. Su próximo fin de semana será de aúpa. "Por norma, suelo dos o tres partidos de Tercera más alguno de Regional. Me más gusta ir en persona", enuncia.

"Tenía previsto ir a ver el Lealtad-L'Entregu pero no puedo así que veré el Sporting B-Gimnástica de Torrelavega y el Covadonga-Praviano. También tengo previsto ir al Campomanes, -uno de sus exequipos- y acercarme al San Claudio-Colunga. El año pasado, ya cuando estaba en Primera Regional, iba a ver partidos de Tercera porque tenía la corazonada de que iba a entrenar allí", asegura.

En lo va de temporada, Castañón está satisfecho con su trabajo y con el de sus jugadores. "Sabíamos que esto iba a ser muy difícil, pero estamos ahí por nuestros méritos. Hemos librado batallas contra equipos más potentes, como el Caudal y el Marino. El equipo hace lo que le intento inculcar", apunta.

Al Avilés lo acusan de ser un equipo defensivo en los planteamientos de los partidos. "En el Tapia, mis jugadores decían que era ofensivo. Al llegar aquí he visto unas cualidades. Sabía que si éramos capaces de no encajar íbamos a ir bien. Confío en las estrategias", concreta.

El entrenador no se plantea su futuro. "Estoy aquí con una ilusión tremenda. No quiero que termine nunca la temporada. Vengo el primero y me marcho el último. Estoy disfrutando mucho y el año que viene ya veremos a ver qué pasa", avanza el preparador, que no duda en ensalzar también el trabajo de su segundo, Olmo Maroto, y de la fisioterapeuta, Lorena Ramos. Este domingo se mide al Siero, un rival directo. Pase lo que pase, el Avilés acabará fuera del descenso.