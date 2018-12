"Intenté ser justo y equilibrado", dice José Ramón Tuero en el adiós

Después de seis años y medio, José Ramón Tuero dejará de ser el director general de Deporte a comienzos de 2019, probablemente el 20 de enero. Dos días antes defenderá en la Junta el proyecto de la nueva Ley del Deporte, que sustituya a la de 1994. Tuero se despedirá tras haber afrontado una etapa marcada por los recortes económicos, que provocaron más de una queja de clubes y deportistas. "Intenté ser justo y equilibrado con los recursos que tenía", señaló el dirigente, que hasta el final de la legislatura será concejal en el Ayuntamiento de Gijón.

A ojos de dirigentes de clubes y de deportistas, la gestión de Tuero desde junio de 2012 presenta luces y sombras. Así, César González, director técnico del Club Badminton Oviedo, resaltó que "con Tuero, el apoyo del Principado al CBO ha ido a menos. Como club en la máxima categoría, en 2016 teníamos una subvención de 22.000 euros, que el año pasado bajó a 16.000 y este a 12.000. Además, no nos incluyó recientemente en el reparto del Instituto de la Mujer pese a que nuestro equipo femenino ganó la Copa Iberdrola".

González no se queja sólo por el aspecto económico. "Tuero no refleja nuestro liderazgo porque, a diferencia de otros clubes, el CBO no tuvo el reconocimiento institucional ni cuando ganamos la Liga de División de Honor, ni con la Copa Iberdrola femenina, pese a que solicitamos una recepción". Para el Badminton Oviedo se abre una etapa esperanzadora: "En otros aspectos, el Principado funciona muy bien, así que esperamos que el nuevo director general sitúe al club en la posición de liderazgo que se merece".

Alberto Suárez Braña, gerente del Liberbank Gijón de División de Honor femenina de balonmano, se sitúa en el extremo opuesto: "La relación con Tuero, salvo alguna discrepancia esporádica, era excelente". En el apartado económico, Suárez Braña señala que el director general "siempre reconoció que contaba con muy poco dinero respecto a la etapa de Daniel Gutiérrez Granda o Misael Fernández Porrón".

Para el gerente del club gijonés de balonmano, los criterios de Tuero son incuestionables: "Hacía el reparto con unos criterios objetivos. A nosotros, como club de División de Honor, nos daba el máximo, 22.000 euros, igual que a otras entidades". Suárez Braña añade que José Ramón Tuero estaba condicionado por el presupuesto de su consejería: "Hizo lo que pudo con lo que le daban, aunque quizá en algún momento tenía que haber presionado para lograr más recursos".

"Con independencia de eso, la comunicación con Tuero fue fluida", añade Suárez Braña, que pone un ejemplo de la relación: "Hubo un momento en que salíamos perjudicados, pusimos un recurso y nos lo admitió". Sobre el sustituto precisó que "estamos en época electoral, así que el que llegue va a tener poco tiempo. Sólo espero que convoque las ayudas para 2019".

Fernando Villabella, presidente del Liberbank Baloncesto Oviedo, otro de los clubes que cobra la subvención máxima del Principado, se mostró comprensivo con Tuero: "José Ramón puso su empeño y voluntad en mejorar el deporte asturiano, aunque la falta de medios económicos lastró su gestión".