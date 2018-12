Ellas mandan en Gijón

Se juegan el cetro gijonés del fútbol femenino. El Sporting y el Gijón Femenino cerrarán el año y la primera vuelta del campeonato, luchando por el mismo objetivo: la victoria. El duelo en Mareo (18.15 horas) no es un partido más para ambos equipos, que catalogan el choque de "especial". Existe la "piquilla sana y deportiva" como afirman dos de las que están llamadas a ser protagonistas y que cuentan en sus botas con una amplia experiencia en este tipo de citas: Candy (Sporting) y Zara (Gijón Femenino).

La primera acumula 15 años en las filas rojiblancas, por lo que ha vivido numerosos duelos de esta similitud. "Antes dominaba el Gijón Femenino, pero le hemos dado la vuelta a la tortilla", afirma la defensa tinetense. No le va a la zaga Zara, con trece campañas en el equipo de Iván Valdés. Llegó desde Ponferrada para enrolarse en el equipo gijonés y se siente "como si fuera de aquí" por lo que afronta el duelo con la misma pasión. "El derbi tiene una motivación extra, es un partido diferente, queremos la victoria para irnos al descanso navideño", comenta la jugadora del Gijón Femenino. Una línea que prosigue Candy Fernández para "irse con un buen sabor de boca".

Y es que el Sporting llegará al derbi tras consumar tres derrotas de forma consecutiva, mientras que el Gijón Femenino se encuentra en una dinámica ascendente en su juego, certificado con su triunfo en la última jornada ante el Atlético Arousana. "No estamos preocupadas, han sido derrotas con distintos matices, lo estaría si todas las derrotas fuesen como la de Lugo donde hicimos un mal partido, pero creemos que aún hay tiempo para remontar y meternos entre los cuatro mejores equipos", analiza Candy.

El primer objetivo para ello es cambiar de rumbo en el derbi gijonés, donde ambas inciden que el factor campo puede ser un punto a favor de las rojiblancas, que se llevan sobre el papel el cartel de favoritas. "La clasificación y el campo dicen que el Sporting es el favorito, pero no vamos pensando en eso, queremos ganar", afirma con rotundidad Zara. Candy no recoge el guante y considera que "no nos consideramos favoritas, pero sí tenemos la necesidad de sumar y esa necesidad se convierte en algo vital, además de que jugar en Mareo es un condicionante a nuestro favor".

Tanto el Sporting como el Gijón Femenino se conocen muy bien. Conocen los puntos fuertes de cada uno, pero también las debilidades y cómo tratar de hacerles daño para obtener el desequilibrio necesario a su favor. Un arma de doble filo para ambas futbolistas ya que "no se si es un punto a favor en contra, creo que las dos cosas", comenta Candy, mientras que Zara lo valora de igual forma y cree que el derbi gijonés "se decidirá a favor del equipo que menos errores cometa". La jugadora de Ponferrada prevé un duelo "intenso" y cree que su equipo llega en "muy buen momento defensivamente y ofensivamente, hemos mejorado".

A partir de las 18.15 horas de mañana, Mareo vivirá una batalla épica por hacerse, al menos por unos meses, con ese particular título que te ofrece una victoria en un derbi local. Ambos, Sporting y Gijón Femenino, quieren lucir ese entorchado momentáneo hasta que la Liga les vuelva a dar una nueva oportunidad de enfrentarse. En esa ocasión será en la última jornada de la Liga y en el campo de La Cruz, una superficie opuesta a la que se encontrarán en el césped artificial de la Escuela de Fútbol de Mareo, donde disputarán 90 minutos en el que buscarán ponerle la guinda al año.