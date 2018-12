El día más esperado para el Oviedo Femenino

El día redondeado en rojo en el calendario por el Oviedo Femenino. El Deportivo, palabras mayores. Las ovetenses juegan esta mañana en El Requexón uno de los encuentros con mayor exigencia de todo el campeonato. El Oviedo Femenino se enfrenta al Deportivo en El Requexón (11.45 horas), equipo con las que las de Pedro Arboleya comparten el liderato de la Segunda División Femenina. De lo sucedido en el partido podría salir un líder en solitario, aunque las gallegas comandan la tabla por la diferencia de goles. El choque no es como otro cualquiera, y bien lo sabe el entrenador azul, Arboleya, que ha insistido a sus jugadoras durante toda la semana de lo trascendental del partido, que viene además tras un parón en el que las ovetenses jugaron un amistoso (3-1 al Viajes Interrías gallego).

La nota deportiva más reseñable en las azules es la vuelta al ruedo de María Méndez, flamante campeona del Mundo. Arboleya va con todo, ya que la única baja de las chicas del Oviedo es Seila. Lo previsto es que Arboleya forme con su once de gala hoy ante el Dépor. Nuria, María, Henar, Carmen, Cienfu, Isina, Villamayor, Laura, María Reyes, Alba Gordillo y Gema. Ambos equipos, excepto en los goles -lleva 22 más a favor el Dépor y uno menos en contra-, tienen las mismas cifras. No conocen la derrota (11 victorias y un empate), y además su objetivo es nítido, que no es otro que subir a Primera División. Hoy se espera una buena entrada en El Requexón de oviedistas para apoyar al Femenino en esta importante cita mañanera. Los niños pueden ir gratis al partido y para los socios del Oviedo cuesta tres euros. La entrada para mayores de 16 años, por último, tiene un precio de 10 euros. Hoy también se disputa el derbi gijones entre el Sporting y el Gijón, a las 18.30 en Mareo.