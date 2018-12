El Telecable Gijón se impone (2-6) al Cuencas Mineras en el derbi asturiano de la OK Liga femenina

El Cuencas Mineras soñó con la heróica en el primer derbi asturiano de la historia en la OK Liga femenina -la máxima categoría- pero el Telecable Gijón acabó imponiendo lo esperado. No era un encuentro fácil para el Cuencias Mineras, un recién ascendido, ante el actual campeón de Liga, de Copa de Europa y subcampeón de la Copa Intercontinental, pero las de Pedro Rey y Carlos Villamil no se amilanaron y salieron a por todas.

Prueba de ello fue el primer tanto del partido. Las locales abrieron el marcador gracias a un gol de Adriana García y manejaron la ventaja durante casi diez minutos de encuentro, con buenas actuaciones por parte de Paula Rey bajo los palos. Sin embargo, María Sanjurjo estableció las tablas y, cuando todos asumían que el empate iba a ser el marcador al descanso, Natasha Lee rompió la igualada a favor de las gijonesas.

El segundo gol del Telecable le hizo daño al Cuencas Mineras. Tras el intermedio, a las locales les costó reaccionar, algo que aprovechó el conjunto visitante para aumentar la diferencia y dejar el partido prácticamente sentenciado. Natasha Lee, Nuria Obeso y Sara Lolo situaron el marcador en 1-5 al comienzo de la segunda parte. Aún así, el Cuencas Mineras recortó diferencias, de nuevo con un tanto de Adriana García.

Los entrenadores de ambos equipos dieron minutos a todas sus jugadoras en el tramo final. A falta de ocho minutos para el término del encuentro, Sara Roces, exjugadora del Cuencas Mineras, marcó el 2-6 definitivo para el Telecable Gijón.

Con este marcador, el Cuencas Mineras sigue esperando por su primer triunfo de la temporada. Las de Pedro Rey y Carlos Villamil se van al parón navideño con un punto y en la penúltima posición. Por su parte, el Telecable Gijón salda su fin de semana con un doble triunfo –tras vencer anteayer al Alcorcón– y termina 2018 en lo más alto de la tabla clasificatoria de la OK Liga femenina.