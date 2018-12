El Caudal gana en San José a un buen Llanes

Después de un 0-3, resulta difícil hilvanar una crónica medianamente coherente entre el resultado final y lo sucedido durante el partido. Pero lo cierto es que, sobre todo a raíz de quedarse con diez jugadores, con 0-2 en el marcador, el Llanes no es que dominase, es que arrolló al Caudal, que si no es por su robusto guardameta hubiera visto peligrar seriamente el resultado y los puntos que se llevó de San José.

Mientras Tomé se desgañitaba en la banda, los verdiblancos se comían a los de Mieres, pero la sempiterna falta de gol los condenó no solo a no poder acortar distancias si no a recibir en un contraataque el tercero del Caudal.

Eso sí, no se empleó con el mismo ardor el Llanes de salida. Sin duda escocido por la goleada de la anterior jornada ante el Lealtad, se dedicó a contemporizar y a aguantar detrás bien pertrechado los escasos ataques visitantes. Pero, en una falta lateral sin peligro, Gabri salió a por uvas y el balón de Prosi entró mansamente en la portería local. En la jugada siguiente, Cristian regaló el gol a Borja Navarro y el partido parecía sentenciado.

Tras el descanso y, sobre todo, tras la ingenua expulsión de Morán el Llanes se vino arriba y convirtió en la figura del partido a Lucas, que tapó con acierto disparos de Richi en dos ocasiones, Gael y Meana, salvando a su equipo de posibles problemas. Richi, extenuado, todavía tuvo tiempo de lanzar otro chut por encima del larguero antes de recibir el Llanes el gol de la sentencia en el añadido.

Nada tuvo que ver este partido con el del domingo anterior frente a un Lealtad mucho más dominante. Los aficionados llaniscos salieron esta vez orgullosos de la mayoría de sus jugadores y esperando que los Reyes Magos traigan algún refuerzo, a poder ser en la zona de ataque.

El Caudal, por su parte, encadena su tercera victoria seguida.