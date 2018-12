Avilés estrena torneo con medio millar de jugadores

Medio millar de jugadores, tres categorías -sub 14, sub 16 y sub 18-11 equipos, de los cuales cinco son asturianos... Esos son algunos de los detalles del torneo de baloncesto que arranca hoy en el pabellón de El Quirinal.

Dentro de la programación navideña de la ciudad, el I Torneo de baloncesto "Ciudad de Avilés" se prolongará hasta el sábado. De los once equipos que participan, dos son de Avilés: el San Fernando y la Atlética. A mayores, hay otros tres asturianos, el FODEBA de Gijón, el Oviedo Baloncesto y el Baloncesto Laviana.

De fuera, llama la atención de la participación del Movistar Estudiantes, el único de los 11 equipos que pujarán por el torneo cuyo equipo senior se encuentra en la ACB. También competirán el Peleteiro, de Santiago de Compostela, el Tabirako, de Guipuzcoa, el CEI Toledo y el Majadahonda,

La mayoría de los partidos se jugarán en El Quirinal, y algunos de ellos se desplazarán al pabellón del San Fernando o al del colegio de El Quirinal. Habrá categoría masculina como femenina.