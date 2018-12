Caos en la travesía de Gijón: cortes con cristales, marea baja y salidas nulas

Enrique Gutiérrez, del Manuel Llaneza, y Lorena Álvarez, del Grupo Covadonga, se impusieron en la Travesía de Navidad de natación que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y en la que participaron 160 nadadores para cubrir los 220 metros de recorrido en el interior del Puerto Deportivo gijonés. Una prueba para la que se habían inscrito 241 nadadores y que al final registró numerosas ausencias.

A la fría temperatura del agua este año hubo que añadir una segunda dificultad y es que la travesía se disputó con la marea baja a pesar de que la organización retrasó la habitual hora de inicio, lo que no impidió que hubiera poco calado en el puerto deportivo. Precisamente la poca profundidad del agua hizo que la organización decidiera hacer la salida desde el agua y no lanzándose desde la rampa, lo que provocó no solo una salida en falso sino también que los nadadores hiciera pie y alguno de ellos sufrieran cortes debido a la gran cantidad de vasos y botellas existentes en el fondo.

Algunos nadadores decidieron por su cuenta iniciar la travesía antes de la salida oficial, lo que obligó a la organización a indicar a las piraguas de salvamento que cortasen su trayectoria y obligarles a volver a la línea de salida. Finalmente, los que buscaban la victoria salieron desde el agua pero otro grupo de participantes lo hizo desde la rampa de La Barquera, aunque eso si con mucha precaución.

Enrique Gutiérrez, que era su primera participación en esta prueba, empleó 3 minutos y 7 segundos en completar el recorrido y tras él llegaron Daniel Menéndez y Joaquín Conde a uno y dos segundos del ganador. Tras Lorena, que logra la victoria en su segunda participación, y empleó un tiempo de 3 minutos y 10 segundos, se clasificaron María Lara y Jessica Traviesa a uno y tres segundos.

La prueba se desarrolló en el tradicional recorrido entre la rampa de La Barquera y la de la antigua rula y fue seguida por cientos de personas que todos los años acompañan a los nadadores en esta señalada fecha. A los participantes les esperaba a la llegada un vaso de chocolate caliente que es recibo como el mejor de los trofeos.

Antes de la entrega de trofeos a los primeros clasificados en las distintas categorías todos los participantes se juntaron para entonar el "Asturias Patria Querida" con el que siempre finaliza esta travesía. La nadadora más joven fue Amor Mahamud con 15 años y el más veterano Miguel Ortiz de Guinea con 69.

Entre los espectadores se encontraba el presidente de la Federación Asturiana de Natación, Víctor González, que tuvo un fin de semana intenso ya que también estuvo presente en la Copa de España que se disputó en la piscina del Santa Olaya.

La Travesía de Navidad cierra el circuito del presente año cuyos ganadores fueron Javier Olea en la categoría masculina y Aroa Silva en la femenina. En las categorías máster los más regulares a lo lago del año fueron el propio Javier Olea y Vanesa Laredo en máster "A", Liliana Liñero y Fernando Alonso en máster "B" Ramón Fernández en máster "C".