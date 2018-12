Correr también es tradición

Diego Menéndez, del Playas de Castellón, y Beatriz Álvarez, del Universidad de Oviedo, se impusieron en la XXXI Carrera Popular de Nochebuena, que reunió en el habitual circuito de la zona este de Gijón a más de 3.000 corredores en una competición que ya es tradición en las fiestas navideñas gijonesas.

Diego Menéndez se escapó del grupo sobre el kilómetro tres de carrera y se presentó en la meta con una cómoda ventaja sobre Lionel Fernández, del Maratón, y Ciro Canseco, del Oriente Atletismo, que completaron el podio. En la prueba femenina, Beatriz Álvarez logró su octava victoria en esta carrera, seguida de dos corredoras del Gijón Atletismo: Marian Benkert y Ana Junquera.

"Me estoy encontrando bien y hay que aprovechar el momento", manifestó Diego Menéndez tras cruzar la línea de meta. Diego mejoró notablemente su clasificación de la anterior edición, en la que acabó en novena posición. "Sabía que Lionel y Ciro eran hombres fuertes, los tenía pegados hasta el kilómetro tres y medio, casi cuatro, y a partir de ahí a sufrir hasta la meta", señaló el vencedor, quien se mostró encantado por el apoyo del público: "Es una carrera espectacular porque todo el rato hay gente aplaudiendo y presta mucho correrla".

Diego Menéndez estará el próximo día 31 en la línea de salida de la San Silvestre de Oviedo. Por su parte, Beatriz Álvarez aseguró estar "muy contenta de volver a ganar aquí, son ya ocho años". La atleta gijonesa está ahora en Madrid, pero es fiel a Gijón, tanto para esta carrera como para la del próximo día 31. "Me costó bastante empezar la temporada pero ahora me encuentro bastante bien, venir aquí cada año es un placer y más estando fuera como estoy yo ahora porque te vuelves a encontrar con gente que hace tiempo que no ves, es la mejor forma de celebrar la Navidad", señaló. Beatriz ya se ha inscrito en la San Silvestre: "Estaba fuera pero avisé a mi padre para que me apuntara y no se me pasara el plazo".

La Carrera Popular de Nochebuena es conocida popularmente como la del Papá Noel de chocolate, ya que la organización -Patronato Deportivo Municipal y Club Deportivo Estadio Gijón- entrega una figurita de chocolate a los que consiguen terminarla.

Paralelamente a la disputa de la prueba grande, tuvieron lugar otras cuatro carreras más destinadas a las categorías inferiores desde minibenjamín a infantil y que se desarrollaron en el interior del recinto deportivo de Las Mestas, donde estaba instalada la meta también para la prueba absoluta de 5.000 metros.

La siguiente cita para los corredores populares será el 31 de diciembre, con la celebración de la San Silvestre de Gijón, una de las más numerosa y la más antigua de Asturias, y que dará comienzo a las cinco de la tarde.