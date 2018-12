Medio millar de jugadores, de tres categorías -sub 14, sub 16 y sub 18- y once equipos, de los cuales cinco son asturianos -San Fernando, Atlética Avilesina, FODEBA de Gijón, Oviedo Baloncesto y Baloncesto Laviana- comenzarán hoy un torneo en el pabellón de El Quirinal. De fuera, entre otros, viene el Movistar Estudiantes, único con sénior en la ACB.