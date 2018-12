Aleksic llega para sumar

Dea Aleksic ya entrena con el Liberbank Gijón. La serbia llegó a primera hora de la tarde de ayer a Asturias y sin apenas tiempo para deshacer las maletas participó en la sesión programada para la tarde con las que ya son sus nuevas compañeras.

"Por mi jugaría ahora mismo" manifestó la jugadora que se defiende en español lo que ayudará que la adaptación sea más rápida. Su entrenador, Diego Lafuente, es más cauto y prefiere esperar a ver como llega físicamente. Aleksic considera que "en la liga española se juega más rápido que en la de Serbia" y se mostró encantada de volver a jugar en España en División de Honor.

Aleksic tiene 27 años, mide 1,76 y juega de lateral izquierdo o central y además conoce la liga española ya que disputó once partidos con el Alcobendas en la temporada 2016-17 en los que marcó 45 goles. La serbia no estaba jugando esta temporada pero se supone que llega en buena forma física ya que estaba dando clases de aeróbic en un gimnasio de su país. No obstante habrá que darle tiempo para que se adapte a su nuevo equipo y coja ritmo de competición. El Liberbank Gijón recibe mañana viernes al líder, Rocasa, en un partido muy complicado para ambos equipos y en el que Diego Lafuente podría dar algunos minutos a Aleksic dependiendo de la marcha del partido.

La nueva jugadora del Liberbank Gijón destaca por su polivalencia ya que puede jugar en varias posiciones en las que ha mostrado un fuerte lanzamiento exterior y también una gran visión de juego que le permite asistir a sus compañeras. El técnico gijonés de momento la ve "más como lateral que como central" y espera de ella que aporte "lanzamiento exterior".

También ha mostrado buenas cualidades defensivas, algo vital en el equipo gijonés que tiene en esta faceta su principal arma.