Javi Rodríguez: "A 2019 le pido tener a mis jugadores sanos para llegar a donde nos merezcamos"

Javi Rodríguez afronta el partido de mañana (20 horas) en la cancha del Betis con tranquilidad y con la esperanza de dar "una alegría a la afición". El entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto es consciente de la dificultad del encuentro pero confía en su equipo hasta el punto de esperar de ellos que, al menos, lleguen al final del encuentro con opciones de ganarlo.

El Betis quiere cerrar el año con un inicio de competición casi perfecto y sumar su duodécima victoria consecutiva, algo que prácticamente le aseguraría la participación en la Copa Princesa. El OCB, por su parte, trata de alcanzar su décima victoria y consolidarse en el pelotón de cabeza de la LEB Oro.

"Nosotros vamos a todas las canchas con la mentalidad de competir. Cuando lo haces en 13 o 14 partidos significa que estás bien. Quitando el día de Coruña hemos dado la cara en todos los encuentros y luchado hasta el final, lo que es nuestra seña de identidad. Si conseguimos hacer esto en Sevilla tendremos nuestras opciones, está claro que es un gran equipo, entrenado por un muy buen entrenador, pero confío plenamente en mis jugadores, y si somos el OCB que realmente somos, haremos un gran partido y podremos dar una alegría a nuestra afición y a nosotros mismos. Si competimos y no nos da para ganar, pues encantados igualmente, mientras lleguemos con opciones al final, estaremos contentos", señalaba el técnico gallego.

El balance de 2018 para Javi Rodríguez es muy positivo, a pesar de la eliminación la pasada temporada ante el Palencia en la primera ronda del play-off: "Creo que 2018 ha sido un año estupendo en todos los sentidos. La temporada pasada no cumplimos los objetivos del play-off, con un 2-0 con el que tuvimos la opción de pasar de ronda. Creo que la labor de Carles Marco fue maravillosa estos años, ha llevado el club a otro nivel y fue una pena que no supiéramos rematar la serie, pero eso no puede emborronar una gran temporada", asegura el técnico.

En cuanto a 2019, el único objetivo que se marca el gallego es el de ser "competitivo" y que sus jugadores tengan "salud": "Al 2019 le pido salud para todo el mundo, que es lo importante. Después, quiero intentar ser competitivos en todos los partidos como estamos haciendo ahora, tenerlos a todos sanos para ser un equipo más fuerte y llegar donde nos merezcamos. Si lo hacemos bien estaremos arriba, y esto va a depender de nosotros, estoy encantado con el equipo, confío en ellos al 100% y si las lesiones nos respetan haremos un buen año".

Y si hay una cosa que no tiene con respecto al encuentro de mañana Javi Rodríguez es miedo: "Nosotros vamos a todas las canchas con la mentalidad de competir. Cuando lo haces en 13 o 14 partidos, significa que estás bien. Quitando el día de Coruña hemos dado la cara en todos los encuentros y luchado hasta el final, lo que es nuestra seña de identidad. Si conseguimos hacer esto en Sevilla tendremos nuestras opciones, está claro que es un gran equipo, entrenado por un muy buen entrenador, pero confío plenamente en mis jugadores, y si somos el OCB que realmente somos, haremos un gran partido y podremos dar una alegría a nuestra afición y a nosotros mismos. Si competimos y no nos da para ganar pues encantados igualmente, mientras lleguemos con opciones al final, estaremos contentos".