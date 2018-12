"Gijón es un sitio muy chulo para saltar, la gente es muy animada"

Gijón, J. J.

Maikel Melero (Albacete, 1988) despedirá el 2018 participando en la copa Liberbank de Freestyle que se disputa a partir de las 20 horas de hoy en el Palacio de los Deportes de Gijón. Será el cierre de un año en el que logró su quinto campeonato del mundo de la especialidad y lo quiere hacer a lo grande con un nuevo salto para el que incluso es necesaria una rampa especial. Con Melero estarán Dani Torres, campeón de los Red Bull X-Fighters, Abraham Parra, Xavi Dols, Adrián Corroto y Miguel Espada.

- ¿Fue el campeonato más complicado de los cinco que ha conseguido hasta ahora?

-Este año ha sido bastante complicado, he tenido un rival, Luc Ackermann, bastante duro. Al final he cometido menos errores que él y pude conseguir mi quinto título. Creo que estoy en mi mejor momento y la manera que tengo de entrenar y la táctica está funcionando bastante bien y voy a seguir así. Estoy seguro que lo mejor de mi está por llegar.

- ¿Fue un triunfo de la regularidad?

-Todo el año hemos estado repartiéndonos las victorias, pero he sido más constante que él, he cometido menos errores y al final he conseguido sacarle bastantes puntos de diferencia por eso.

- Otro año más despidiendo el año en Gijón.

-Ya he perdido la cuenta de las veces que he despedido el año aquí. Yo encantado de hacerlo porque la gente es muy animada, es una competición muy entretenida de competir y también de ver. Es un sitio perfecto para despedir el año.

- Además sin la presión de estar disputando un título.

-Claro, pero sí es una competición y a todos nos gusta ganar y el ambiente que se vive, con la gente tan cerca de los saltos, es un sitio muy chulo para saltar.

- ¿Habrá trucos nuevos?

-Sí. El Freestyle ha estado evolucionando mucho en los últimos años. La gente que nos sigue ve como cada poco hay trucos nuevos. Hemos modificado las rampas para poder hacer cosas que antes no se podían. Este año voy a hacer el "front flip" y se necesita una rampa especial. Lo vamos a intentar hacer.

- ¿Qué es el "front flip"?

-Es dar un giro de 360 grados en el aire pero en lugar de hacerlo hacia atrás, como se venía haciendo hasta ahora, es hacerlo hacia adelante. Por eso es necesario una rampa especial con un mecanismo que nos ayuda a poder girar la moto hacia adelante.

- Esta edición tiene el atractivo añadido del homenaje al "Loco" Miralles.

-Yo me he tirado toda mi vida deportiva saltando con él. Ha tenido que retirarse así que mejor sito que Gijón donde tantas veces ha ganado y donde es un ídolo para hacerle un homenaje de despedida.

- A Miralles le retiran las lesiones. Usted también habrá tenido.

-Estoy teniendo bastante suerte, de las lesiones que he tenido me he podido recuperar bien y sin secuelas. Espero que las lesiones me sigan respetando pero también he perdido la cuenta de los huesos que me he roto.