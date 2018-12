El Oviedo Femenino casi no ha tenido vacaciones de Navidad y ayer ya completó su segundo entrenamiento semanal. El técnico Pedro Arboleya pudo contar con todas las jugadoras disponibles a excepción de Isina, aquejada de un tobillo, y Sheila, con una lesión de rodilla. El Femenino no vuelve a competir hasta el 13 de enero, a domicilio ante el Victoria C. F.