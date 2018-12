Asturias brinda a la carrera

Si hay una prueba que probablemente a cualquier asturiano, deportista o no, le venga a la cabeza cuando de correr se trata ésta sin duda es la "San Silvestre". No en vano Asturias es la tercera provincia española donde más San Silvestres se celebraban, tras Valencia y Navarra, y se sitúa cuarta en cuanto participación, según un estudio del pasado año 2017 efectuado por el estadístico regional José Manuel Pérez Díaz "Pericles".

Una distancia asequible, el indudable apoyo municipal y de los medios de comunicación, un recorrido atractivo cuando buena parte de la población disfruta de vacaciones y el poso de la tradición son los ingredientes con los que se cocinan la receta del éxito en el caso de la San Silvestre. Unas cifras de participación que superaron los 27.000 deportistas en 2017 y que se pueden batir teniendo en cuenta que a la llamada de Fin de año se ha unido nuevas carreras como las Piloña o de San Esteban de Pravia , disputadas ayer.

Se agotan los dorsales, pero no el interés de los asturianos por despedir el año haciendo deporte. Mayoritariamente corriendo, pero también montados encima de una bicicleta (Candás), piragua o en patines (Oviedo) y hasta los más atrevidos calzados con les tradicionales madreñes, como en Llanera. Las tres ciudades más grandes de Asturias concitarán hoy al mayor número de participantes. La prueba de Oviedo, con 35 ediciones , patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA y EDP, ha tomado un nuevo brío los últimos años y conjugará de nuevo sus señas de identidad: una carrera de élite y una altísima participación popular, Las cifras son de récord: 4.800 corredores en categoría absoluta (la más concurrida) y 1.300 en las categorías menores inundarán Oviedo de camisetas azules. En la capital se prevé una pugna por el triunfo entre Moha Bakkali, que se desplaza de Gijón dispuesto a conseguir la victoria y el campeón Paralímpico Alberto Suárez en categoría masculina. La prueba femenina tendrá a Verónica Pérez , que ganó ayer en Tineo, como favorita, siempre y cuando la fondista internacional cántabra Paula González, que está inscrita, no se tome la prueba como un test para conocer su estado de forma tras una larga ausencia por lesión de las competiciones. La novedad es que la prueba será por 200 metros la más larga de los últimos años al no terminar en la plaza de la Catedral y hacerlo frente al Teatro Campoamor. Los corredores habrán de extremar la precaución justo en el alargue de la prueba, al haber obstáculos en forma de bolardos y pavimento resbaladizo en la calle San Francisco,vía que alberga el edificio histórico de la Universidad. La carrera absoluta arranca a las 18.15 horas en la calle Uría sobre 5.700 metros.

La decana Gijón, que cumple 49 ediciones, y con la organización del Gijón Atletismo, contará con más de 4.571 participantes en la categoría absoluta y 1.502 en categoría menores , un número similar a otros años. A la vera del Piles se espera que Moha Bakkali, corredor del Universidad encadene su segundo triunfo de San Silvestre tras el obtenido el sábado en Pola de Siero donde reside, mientras las atletas locales Paula González y Beatriz Álvarez lucharán por la victoria. La prueba absoluta empieza a las 17.00 horas en la Avenida del Molinón y meta frente a la Pescadería, sobre una distancia de 6.000 metros. Por su parte en Avilés, que cumple 31 años tras la polémica que afectó al club organizador el Avilés Atletismo con fijos a atletas destacados, el favoritismo es para David Fernández, que ayer venció en San Esteban, mientras Paula Herrero y Esther Menéndez son candidatas a la victoria.

La carrera avilesina con cifras de 3.000 participantes y patrocinada también por LA NUEVA ESPAÑA, dará comienzo a las 18.30 horas y estrena recorrido -5.230 metros- con salida en Avenida Cervantes y meta en la Plaza España. Junto a estas tres grandes habrá pruebas en la zona centro (Candás, Aller, Nembra, Morcín, Teverga, Trubia, Llanera, Las Regueras, Grao, Langreo, Laviana, El Entrego, Sobrescobio), Oriente (Nava, Villaviciosa, Ribadesella y Llanes) y Occidente (Castropol, Boal, La Caridad, Villayón, Cangas de Narcea, Grandas de Salime, Salave, Navia, Luarca).