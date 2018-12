Tres décadas de triunfos

Fue con cuatro años la primera vez que Óscar Palacio se subió un kart, animado por su padre, un gran aficionado al automovilismo. Con ocho, hace justo ahora treinta años, corrió su primer campeonato de karts. Y comenzó así una larga trayectoria en pruebas nacionales y regionales, de rally, montaña o rallysprint. Hasta aumentar un amplio palmarés, al que hace días sumó dos títulos regionales más, el de rally y el rallysprint. "Son especiales, porque llevo 30 años corriendo, sin parar ninguno, y aunque hubo temporadas más intensas y otras menos, siempre disfruté mucho al volante", comenta Palacio.

En 1988 comenzó a competir, y cumplió así un sueño. "Lo veía como algo para divertirme, nunca pensé que iba a poder competir y ganar tantos títulos", explica. Ahora, con 39 años recién cumplidos, solo piensa en poder seguir disfrutando en la carretera, porque ve más cerca su final. "Conducir engancha, el momento de afrontar el tramo es una sensación que pocas cosas lo iguala. Pero soy consciente que ya tengo años y que me retiraré pronto de la competición", comenta antes de matizar que "seguiré corriendo carreras puntuales y ser como Fombona, que corre con 67 años, pero en mi caso prefiero hacer alguna carrera esporádica".

Óscar Palacio, langreano y residente en Siero, ganó cuatro títulos nacionales de montaña, y otros catorce campeonatos regionales entre rally, rallysprint y montaña en estas tres décadas. "La clave para tener éxito es tener siempre el coche revisado al 100% para no andar quedando averiado, y en cuando a la conducción experiencia y dedicación son fundamentales", resalta el piloto langreano.

Las pruebas que más han hecho vibrar a Palacio fueron el Rally Príncipe y el de Tineo, pero en la época más reciente ha añadido a sus favoritos la de La Felguera. "Tener algo en casa para correr te anima mucho más, y también se disfruta mucho", comenta. Entre las pugnas más vibrantes, Óscar Palacio recuerda el Campeonato de España. "Gorka Apalancha y Pedro Roca me lo pusieron muy difícil. Fue muy divertido la pelea que tuvo con ellos, eran rivales muy duros", cuenta el piloto langreano.

Pero subirse a coches de 300 caballos de potencia, como el Ford Fiesta R5 que tiene en la actualidad, le hacen vivir también momentos complicados, que le hacen replantearse su continuidad. No con el coche actual, sino con un Porsche en 2013 y un Mitsubishi en 2016, Óscar Palacio sufrió dos grandes sustos. "En Llanes tuvo un accidente grave en 2013, que saltamos de más en una rasante y nos estrellamos con un árbol. Y en Castropol, en 2016, trabó la caja cambios, íbamos a mucha velocidad y caímos por un precipicio", recuerda. "En esos momentos piensas en dejarlo. Esos dos graves accidentes me hicieron plantearme la retirada. Pero rápidamente me volví a animar y quería seguir compitiendo", subraya.

En 30 años ha sido fiel a su cita siempre con las carreras, incluso cuando hizo el servicio militar en Noreña se arregló para cuadrarlo y correr en alguna ocasión puntual. En su caso siguió lo pasos de su padre, un fiel aficionado al motor. Ahora tiene una hija de siete años que tiene también un kart, pero a Óscar Palacio, que espera un segundo hijo, no le gustaría que ninguno de ellos fuese piloto. "Antes era muy casero, pero ahora está todo muy profesionalizado, es muy caro todo. Y además seguro que sufriría mientras les viera correr", resalta el piloto, que vive por y para los coches, ya que tiene un taller en Langreo en Riaño. "El problema que tiene competir es que se necesita dinero y tiempo, y la mayoría de veces eso siempre escasea. El año que viene no sé si haré todas las pruebas, pero alguna de ellas fijo que estaré".