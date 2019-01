Menacho vuelve y triunfa

El zaragozano Eduardo Menacho (Scorpio-71) repitió su triunfo de 2016 en la "San Silvestre" avilesina, en la que también se impuso en la categoría femenina la lavianesa María Suárez, que se estrenó en la prueba, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, a lo grande. Los 5.230 metros del nuevo recorrido fueron un éxito rotundo y a ellos se sumó la participación de más de tres mil atletas, el ambiente que rodeó a la prueba en su trigesimoprimera edición y la competitividad de los atletas en un trazado propicio para realizar buenas marcas.

Desde el pistoletazo de salida, cuando caía la noche, no hubo respiro. La salida desde la Avenida Cervantes fue vertiginosa y pronto se formó un cuarteto de cabeza con los máximos favoritos, entre ellos, el vencedor final. El maño dio un golpe de efecto tras dar la primera vuelta al recorrido y dejar a mano izquierda la plaza de España, donde estaba situada la línea de meta final.

En la subida hacia Galiana cambió el ritmo y se fue en solitario hasta aparecer por la calle de la Cámara disfrutando de su victoria con un tiempo total de 15.23 minutos, superando en siete segundos a Adrián Iglesias (Toscaf Recta Final) y en quince al joven Pablo Rodríguez (Atlética Avilesina), que completaron el podio con la segunda y tercera posición, respectivamente. El cinco veces vencedor de la "San Silvestre" avilesina Manu Guerreiro, terminó en la cuarta posición, en una prueba de la que no pudo tomar parte en el último momento David Fernández Ginzo.

Menacho, que cada dos años visita Avilés en las fechas navideñas para reunirse con sus familiares, aseguró al cruzar la meta que "me he encontrado muy bien, pegué un cambio de ritmo y pude irme para disfrutar después de la carrera". Es la segunda participación del joven atleta y su segunda victoria, logrando su pleno particular en esta prueba, la cual tuvo dedicatoria. "Se la dedico a Alba García, que se lesionó de la rodilla y estoy aquí gracias a ella", detalló mientras que dejó claro que "el año que viene no vendré". Sí lo hará, si sigue con el mismo guión, en la del año 2020 para presentar nuevamente su candidatura al triunfo final en una prueba que le va como anillo al dedo.

También le salió a las mil maravillas la apuesta a María Suárez (Universidad de Oviedo). La lavianesa disputó su primera "San Silvestre" avilesina y se llevó la victoria sin paliativos a pesar de los intentos de Esther Menéndez y de Paula Herrero, segunda y tercera en la línea de meta. Tras participar por la mañana en Laviana, la atleta lavianesa no dudó en calzarse las zapatillas en Avilés y no dio opción a sus rivales marchándose pronto en solitario para lograr una gran satisfacción al cruzar la línea de meta en solitario con un registro de 18.04 minutos. "Venía a disfrutar de una carrera grande como ésta, me fui encontrando muy bien a pesar de la salida tan explosiva y me ha encantado ganar aquí", detallaba la vencedora. Avilés y María Suárez han ido de la mano en el 2018 ya que, recientemente, también se hizo con la victoria en el Cross de Navidad.

Colorido en las calles

La prueba grande fue el colofón a una jornada cargada de atletismo y colorido entre los participantes, en los que no faltaron los gorros de Papá Noel, sombreros de fiesta, disfraces, camisetas reivindicativas de "Alcoa no se cierra" y también de rostros conocidos del deporte avilesino como la del jugador del Marino de Luanco Álex Arias. Muchos de ellos optaron incluso por inmortalizar su carrera, con móvil en mano. El resto de vencedores por categorías en esta prueba fueron los siguientes: Iria Santos y Pablo Rodríguez (sub-16), Esther Menéndez y Pablo Rodríguez (sub-20), María Luisa Valera y Fernando Villarmin (Máster A), Blanca Mar Blanco y Celedonio Pérez (Máster B), Juana Navarro y Claudino Ramos (Máster C).

Con anterioridad, también se disputaron las pruebas de menores en la que los más pequeños disfrutaron del atletismo en las inmediaciones de la Plaza de España. En ellas, los ganadores fueron: Valeria Martínez y Sergio Martínez (chupetín), Lucía Maniega y Jesús García (sub-8), Adriana Lago y Lucas Fontanillas (sub-10), Noa García y Asur Álvarez (sub-12) y Ana Alonso y Pelayo Álvarez (sub-14).