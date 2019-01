Angulo, el fichaje del Real Avilés que duró dos horas como blanquiazul

Nuevo culebrón en la dirección deportiva del Real Avilés. Escasas dos horas duró la estancia del colombiano Jonathan Angulo luciendo los colores blanquiazules (con el cual no llegó a comprometerse de forma oficial). El colombiano, que se ejercitó en la mañana de ayer en La Toba bajo las órdenes de Juanma Castañón, no firmará finalmente por los blanquiazules, y la agencia de representación Alma Sport ya le busca un nuevo destino. "Le voy a buscar una salida, no va a ser jugador del Avilés", afirmó a LA NUEVA ESPAÑA José Luis Fernández, director de Alma Sport.

Todo llega condicionado por la falta de garantías a la hora de recibir el pago mensual del jugador. Un aspecto que, antes de que el delantero colombiano se ejercitase con el Real Avilés, no parecía un problema. Pero horas después de su primera toma de contacto, la situación dio un vuelco radical. "Pusimos especial hincapié en el tema de los pagos y el director deportivo Alan Menéndez nos asegura que no habría problemas en este aspecto y hoy -por ayer-, después de traer al jugador a Asturias, nos dice que no están garantizados", explica el representante del futbolista.

El propio José Luis Fernández mantuvo minutos antes una primera conversación con el técnico Juanma Castañón para valorar sus primeras impresiones sobre las sensaciones que le había transmitido el delantero. El técnico se mostró en esa conversación muy satisfecho con lo percibido en La Toba, pero todo se quedará en un deseo debido a la gestión de Alan Menéndez, con el cual José Luis Fernández se mostró muy molesto por la "poca profesionalidad" del director deportivo avilesino para llevar a buen puerto la llegada del delantero. Además, "Alma Sport, se hizo cargo de los costes para traer al jugador al Avilés", comentó, antes de dar carpetazo y afirmar que "tenemos que tomar cartas en el asunto y defender la integridad del jugador".

No es el primer jugador de Alma Sport que recala en la disciplina avilesina, que también cuenta con Osmar Avel Ircio, que llegó en el mes de diciembre procedente del Mirandés B. Su caso se queda al margen del de Angulo y desde su agencia de representación se da por hecha su continuidad. Al menos, de momento.

Tras la enésima polémica en la gestión deportiva, la primera del 2019, el equipo regresó ayer a los entrenamientos después del parón navideño. En la sesión no participaron Slavi, Gowtham y Wilfried, que aún no se incorporaron al grupo, mientras que el guardameta Borja Piquero y el delantero Polo trabajaron al margen del grupo por molestias. El técnico ya trabaja con vistas al duelo del lunes (12 horas) frente al Ceares.