"Tengo la ilusión como si este año hubiera empezado como profesional"

"Me siento como un niño con zapatos nuevos". El ciclista asturiano Dani Navarro ha recuperado la ilusión y ya luce con orgullo los colores de su nuevo equipo: el Katusha-Alpecin. Con el Giro de Italia en su mente, el gijonés, de 35 años, está listo para volver a batallar en la élite por decimoquinto año consecutivo.

- ¿Ilusionado con la nueva temporada?

-Sí, la primera cosa que hice el día 1 de enero fue cambiar la foto del perfil de las redes sociales. Llevaba mucho tiempo con la del Cofidis, me hacía ilusión cambiarla por la de Katusha, que es un equipo WorldTour y se nota que es más profesional, más grande y diferente, así que estoy ansioso y con muchas ganas de trabajar.

- ¿Qué espera de este 2019?

-Mi objetivo es hacer un buen Giro para que Zakarin luche por estar entre los cinco primeros e incluso el podio. Quiero ayudarle lo máximo en la montaña. Es una carrera que me hace mucha ilusión disputarla después de tantos años sin correrla.

- ¿Ir al Giro le descarta para estar en el Tour de Francia?

-Dependerá de como acabe el Giro. El equipo quiere que vaya al Tour, pero les dije que lo primero es centrarse en el Giro. Es muy difícil recuperar de tres semanas de gran exigencia y estar a buen nivel en el Tour. Y si estoy en el Tour, no estaré en la Vuelta a España. Veremos.

- ¿Qué le han parecido las etapas asturianas de La Vuelta?

-Súper bien. Me encanta La Cubilla, es un puerto donde solía entrenar mucho, es de lo más bonito que hay en Asturias. Sería una etapa muy bonita para correrla, el resto también, pero La Cubilla de forma especial.

- Uno siempre pone el contador a cero en cada inicio, pero da la sensación de que empezará con una motivación extra.

-La verdad es que tengo la ilusión como de haber pasado este año a profesionales. Cambiar para un equipo mejor siempre te motiva, me puse hoy -por ayer- la ropa y me siento como un niño con zapatos nuevos.

- Es su decimoquinta campaña como profesional. ¿Uno se cansa de pedalear?

-Bueno, los años se notan y cada vez cuesta un poco más coger la forma, pero mentalmente aún estoy con ganas y eso es importante. Veremos a ver cómo sale este año. De momento tengo contrato para correr las dos próximas temporadas.

- Es meritorio tener esa continuidad con el gran número de ciclistas que optan a la élite.

-Es muy difícil mantenerse tantos años en el pelotón. Cada vez hay más jóvenes que andan muchísimo, pero al final creo que me he ganado un respeto. Este año no voy a tener tanta presión, puede ser positivo.

- Con 35 años, la edad no parece un problema, que se lo digan a Valverde (38 años).

-Valverde es el mejor corredor español de toda la historia, un fuera de serie, un portento y una gran persona. Creo que el año pasado fui muy competitivo, notas que el fondo no es el mismo o que te falta esa explosividad, pero tengo a favor la experiencia y que soy un corredor de grandes vueltas.

- Si tiene que elegir al corredor más completo que ha visto en su carrera. ¿Quién sería?

-Alejandro Valverde puede ganarte clásicas, vueltas de una semana y competir muy bien en las grandes. Para estas últimas, también me quedaría con Contador.