Italia, indignada por la Juve-Milán en Arabia Saudí

La Supercopa de Italia que jugarán el Juventus y el Milan el próximo 16 de enero en Yeda (Arabia Saudí) ha causado polémica en este país tras conocerse la normativa para la venta de entradas, que discrimina a las mujeres, y ya hay incluso llamamientos a que se suspenda el partido. "Una vergüenza absoluta", "gravísimo", "venden nuestros valores por dinero", "nuestro fútbol se va a humillar así por unos pocos millones", son algunas de las reacciones de políticos y medios italianos tras publicar la Serie A la normativa de venta de entradas para el encuentro que se disputará en el estadio Rey Abdullah de Yeda. "Que la Supercopa italiana se juegue en un país islámico donde las mujeres no pueden ir al estadio si no van acompañadas de hombres es una tristeza, una inmundicia: yo ese partido no lo veo", afirmó el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.