"El objetivo es volver a recuperar mi mejor ranking"

Pablo Carreño inicia la temporada el próximo día 7 en el torneo de Auckland y lo hace desde el puesto 23 del ranking de la ATP. Atrás quedó un año plagado de lesiones que le impidieron rendir al nivel esperado y le hicieron caer desde el puesto 9 al que actualmente ocupa. El gijonés se encuentra ya en Nueva Zelanda dispuesto a que este año sea mejor que el anterior.

- ¿Cómo se encuentra físicamente?

-Estoy muy bien, me recuperé de las lesiones que tuve al final de la temporada pasada y he podido hacer una muy buena pretemporada.

- ¿Cómo valora la pasada temporada?

-No fue todo lo bien que me hubiera gustado, pero creo que tampoco ha sido mala. Mi nivel de juego y de resultados en la primera mitad del año fue muy bueno y me da fuerzas para seguir trabajando y mejorar en algunas cosas.

- ¿Qué influencia tuvieron las lesiones en el balance final del 2018?

-Las lesiones el año pasado me lastraron mucho, durante la temporada estuve parado varios meses por esa razón, pero sobre todo al final del año no me permitieron jugar los tres últimos meses, lo que hizo que no pudiera lograr el objetivo que me había marcado.

- ¿Tiene ya cerrado su calendario de torneos para este año?

-Del inicio de la temporada, sí. Empiezo en Auckland y luego voy al Open de Australia, los dos torneos en enero. En febrero jugaré Córdoba, Buenos Aires y Río de Janeiro. Luego, en marzo, Indian Wells y Miami. En abril y mayo vengo a Europa para jugar Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros.

- ¿Qué espera de esta temporada? ¿Se ha marcado algún objetivo concreto?

-El objetivo es parecido al de la pasada temporada. Tengo que intentar dar mi mejor nivel y estoy seguro de que los resultados irán llegando. De todas formas, lo más importante de todo es la salud. Si físicamente no tengo problemas será mucho más fácil poder alcanzar mis objetivos, que son volver a mi mejor ranking.

- ¿Entre los objetivos está volver a jugar la Copa Davis?

-La Copa Davis es un objetivo lejano, de momento. Con el nuevo formato se juega al final de temporada. Obviamente, me gustaría mucho poder estar en el equipo y hacer un gran resultado. Siempre me ha hecho mucha ilusión poder representar a España.

- Los tres primeros del ranking tienen más de 30 años y entre los 10 primeros, excepto Alexander Zverev, los demás rondan esa edad. ¿Ve a Zverev como la alternativa a Federer, Djokovic o Nadal?

-Está claro que Zverev es una realidad ya. Ha ganado varios torneos grandes y aún le falta mucho por crecer como jugador, es muy joven. Estoy seguro de que dentro de muy poco dará el salto que le falta para ser más regular y ganar algún Grand Slam.

- Ha tenido alguna incursión en la publicidad. ¿Le gusta ese mundo? ¿Se ve en el futuro trabajando en ello o es algo meramente circunstancial?

-Sí que he hecho cosas relacionadas con la publicidad, pero de momento no me planteo en un futuro cercano dedicarme a ello. Nunca se sabe dónde acabaremos, pero no es algo que me llame mucho la atención.