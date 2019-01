¡Que siga la racha!

La competición regresa para un Langreo lanzado que además arrancarán el 2019 con un reto. Si los azulgranas son capaces de vencer esta tarde al Leioa, igualarán la mejor racha de triunfos consecutivos de la entidad en Segunda B con cuatro victorias seguidas. Una racha que les mantendría en la zona alta de la clasificación situándose a un pasito del sueño de la promoción de ascenso.

El equipo que entrena Hernán Pérez coronó un 2018 inmejorable en el que logró el ascenso a Segunda B con su tercer triunfo seguido contra el Amorebieta, y ahora vuelve a la competición con la opción de igualar la que es su mejor racha de victorias consecutivas y está situado en el tope de cuatro. Esa racha de victorias fue capaz de encadenarla en dos temporadas. En la 1978-79 y diez más tarde, en la 1988-89. Esta tarde en Sarriena tiene la oportunidad de igualar la mejor racha después de que hace cuarenta años lo hiciera por primera vez el histórico conjunto que dirigía desde el banquillo Puente. La meta no será sencilla pese a que el Leioa no llega en su mejor momento. El conjunto vasco acumula cinco jornadas seguidas sin ganar, con cuatro empates y una derrota, pero está igualado a 28 puntos con los azulgranas. Hernán no se fía de los de Sarriena y avisa que "el Leioa es un buen equipo que aspira a clasificarse para Copa del Rey. Ahora no pasan por un buen momento, pero por eso mismo les hace ser doblemente peligrosos pues necesitan salir de esta situación". El técnico langreano no ocultó que "su campo tiene unas particularidades especiales que hacen que los contrarios no estén cómodos, y ellos se manejan muy bien porque saben dónde presionar".

Hernán tendrá dos bajas sensibles como son las del sancionado Samba y del lesionado Nacho Calvillo. El donostiarra arrastra molestias en una rodilla desde hace semanas y ha sido sometido durante el parón navideño de la Liga a un tratamiento de fisioterapia para recuperarse. De no prosperar este tratamiento menos agresivo podría ser sometido a una artroscopia para "limpiar" la articulación y así poder volver a los terrenos de juego.

Con estas dos ausencias Hernán se queda sin Samba y el donostiarra para formar en el doble pivote junto a Héctor Nespral, con lo que todo hace indicar que el entrenador ovetense retrasará a Riki para que acompañe al ovetense en la medular. De este modo, Hernán podría apostar por el siguiente once que sería el mismo que acabó el 2018 ganando al Amorebieta con la entrada de Riki por Samba: Imanol Elías; Cristian, Alain, Álvaro Cuello, Dani López; Héctor Nespral, Riki; Dani Ábalo, Javi Sánchez, Allyson; y David González.