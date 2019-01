A meterse en la pelea

El Liberbank Baloncesto Oviedo tiene hoy la oportunidad de consolidarse en el grupo de cabeza de la LEB Oro, cada vez más apretado tras el líder indiscutible, el Betis, que ha enlazado trece victorias consecutivas. La derrota del Palencia en Melilla (77-74) ha engordado el grupo perseguidor, al que podría sumarse el Liberbank en caso de vencer hoy (18.30) al Iberojet Palma en Pumarín. El pabellón ovetense vuelve a ser un fortín, en el que el equipo de Javi Rodríguez espera sumar su quinta victoria consecutiva, aunque se encontrará con un rival en alza.

El Iberojet Palma es décimo, con una victoria menos que el Liberbank, pero en las dos últimas semanas ha ganado en la cancha del Canoe (67-75) y al Barça B (83-76). Cuenta, además, con uno de los jugadores más en forma de la competición, el pívot Fran Guerra, que presenta unos números sobresalientes: 18 créditos de valoración por partido, gracias a una media de 12,3 puntos, 6,9 rebotes, 2,5 asistencias y 4,8 faltas recibidas. A Guerra le secunda el estadounidense Marcus Gilbert, con 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 12,2 de valoración.

"El Iberojet Palma tiene una plantilla para estar arriba", destaca el entrenador del Liberbank, Javi Rodríguez, que desvela su particular carta a los Reyes Magos para hoy: "Que Pumarín se llene, que la gente disfrute, que vengan muchos niños a pasarlo bien y, después de eso, competir y sacar la victoria". El técnico tampoco podrá contar hoy con el finlandés Matti Nuutinen, del que todavía no se conoce el alcance de su lesión en el hombro: "La semana que viene hará una resonancia para verificar qué tiene exactamente, y en función del resultado decidiremos si se reincorpora o buscamos un refuerzo".

Javi Rodríguez sí espera contar con Ahonen, que no pudo entrenarse desde el miércoles por un proceso vírico. "Cada semana tenemos un percance, pero son cosas que pasan. Como siempre digo, esto no es excusa para no hacer un partido intenso, duro y marcando territorio en casa".