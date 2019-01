La jornada concluye hoy con cinco partidos

La primera vuelta concluirá esta tarde en la Tercera asturiana con la disputa de los cinco últimos encuentros de un fin de semana marcado por la festividad del Día de Reyes que hizo que se dividiera en tres días. Habrá cinco duelos importantes tanto para la zona alta como para la baja de la clasificación. El más destacado será el que disputen L'Entregu y el Llanes, en el que se medirán los dos equipos revelación de este primer tramo de campeonato en un duelo clave para la no alejarse de las plazas de promoción.

Entreguinos y llaniscos se medirán en el Nuevo Nalón, en un duelo que será dirigido por Esmorís Ruiz de Alegría y que está previsto que comience a las cuatro y cuarto de la tarde, en un choque por todo lo alto. L'Entregu está sellando su mejor primera vuelta de su historia colocándose a dos puntos de la cuarta plaza, pero si no quiere verse lejos de este puesto de privilegio necesita ganar a un Llanes que pretende repetir el éxito del pasado curso cuando jugó los play-off de ascenso. Marcos Suárez tiene a todos sus jugadores disponibles, mientras que Luis Arturo no podrá contar con los lesionados Agus Porto y Morán.

El otro choque de la zona alta será el derbi intercomarcal que disputarán el Caudal y el San Martín en el Hermanos Antuña con arbitraje de López Abelleira ,a las cinco de la tarde. El Caudal necesita vencer para no descolgarse más de la lucha por el título ante un San Martín que pretende alejarse del descenso. Tomé no contará con los lesionados Íker Alegre, David Armengol y Sergio, mientras que tendrá las bajas de Arniella, Javi Torres y Miguel Tobón, por problemas físicos, y del ex caudalista Monasterio, que aún no dispone de ficha federativa. En la zona baja el Real Avilés recibe al Ceares, en un duelo previsto para las doce de la mañana y que será dirigido por González Díaz. Castañón tiene la baja del lesionado Borja Piquero, mientras que en los cearistas están todos disponibles.

A la misma hora, el Condal se medirá en el Alejandro Ortea al Gijón Industrial con arbitraje de Agudo Daza. Los noreñenses cuentan con las bajas por lesión de Iván Conceiçao, Jesús y Quintín, además de los sancionados Juanín, Zapico y Dioni. En el cuadro fabril son baja por lesión Berto y Miguel. El último duelo del día será el que disputen en Santianes, con arbitraje de Rodríguez García, el Colunga ante el Covadonga a las cuatro de la tarde.