Empezar a lo grande

El Telecable Gijón de la OK Liga femenina de hockey sobre patines inicia 2019 por todo lo alto. Su primer partido, el próximo sábado, será el de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa en el que se mide nada menos que al Manlleu en un duelo que hubiera podido ser la final continental de esta temporada. Las gijonesas tuvieron un mes de diciembre muy ajetreado con la disputa de varios partidos de Liga, además de la final de la Copa Intercontinental, así que este pequeño parón navideño ha venido muy bien al equipo.

Así lo reconoce el entrenador, Fernando Sierra: "A nosotros nos vino bien parar un poco después de la Intercontinental y del final apretado del año. Ahora ya estamos entrenando bien y con ganas de afrontar los próximos partidos, no solo los de Copa de Europa, sino también los de Liga". Y lo hace con la plantilla al completo tras la incorporación de la argentina Julieta Fernández, que no ha jugado las dos últimas jornadas ligueras del pasado año. Para el técnico gijonés, "en esta competición hacen un sorteo puro y a pesar de que somos los vigentes campeones no hicieron cabezas de serie. Nos ha tocado el Manlleu, que todo el mundo sabe que podía jugar perfectamente la final. El sorteo fue así y no hay nada más que jugar", y recuerda que "si quieres ser campeón de Europa hay que ganar a los mejores equipos". Sierra hubiera preferido "jugar contra clubes de otro país" porque "los más fuertes están aquí o en Portugal, pero lo atractivo de la Copa de Europa es la posibilidad de enfrentarse a equipos de otros países, Francia, Italia, Suiza.., pero el sorteo lo deparó así y no podemos hacer nada".

El Telecable Gijón perdió en la cancha del Manlleu en el partido de la OK Liga, 4-2, pero Fernando Sierra está seguro que "no va a pesar el partido de Liga, tanto en nosotros como en ellos". Y considera que "en partidos de este tipo los detalles definen el resultado final. Sufrimos una derrota en Liga, pero pudo haber sido una victoria tal y como fue el partido". El técnico afirma que "serán partidos igualados y diferentes. Probablemente la eliminatoria no se decida en la cancha del Manlleu ni para bien ni para mal. Lo más seguro es que el resultado quede abierto. Por supuesto que iremos a sentenciar allí, pero la lógica nos dice que no va a ser así".

El Telecable no hubiera elegido al Manlleu como rival, pero Sierra está seguro que "el Manlleu tampoco nos hubiera elegido a nosotros". Sierra considera que "somos conscientes de que tanto Manlleu como nosotros somos dos equipos de máximo nivel y enfrentarnos en cuartos de final, no es lo querido por ninguno porque uno de los dos va a quedar fuera de la final a cuatro cuando los dos tenemos nivel no solo para estar en ella sino para ganar".