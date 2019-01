El Stadium echa el cerrojo

Dejar la portería a cero es sinónimo de puntuar, pero en el caso del Avilés Stadium ha logrado sumar los doce últimos puntos puestos en juego. Es decir, el equipo que dirige Lucho Valera no ha encajado gol en los últimos 390 minutos (su último gol recibido fue en el minuto 60 ante el Asturias de Blimea con el que acabó perdiendo por 2-1).

A partir de ahí, la portería protegida por Juanes y Yago, a partes iguales, no ha vuelto a ver el balón en sus redes. Es más, los avilesinos han tenido pocas amenazas sobre su portería. "No nos llegan mucho y así da gusto, es un trabajo de todo el equipo en general, tenemos una defensa espectacular, apoyada en la intensidad que nos imprime el entrenador", comenta Yago, que ha actuado en este tramo de Liga sin recibir goles ante el Turón y el Colloto. El otro lado de la moneda es para Juanes, que ha actuado como visitante frente al Ribadesella y, el pasado fin de semana, ante el Atlético Lugones. Y con idéntico resultado: sin encajar goles. "Destaco el trabajo del equipo, preparamos muy bien los partidos, con las ideas claras, la mano del técnico es muy importante", afirma.

La solidez defensiva se ha convertido en el punto de partida para que el equipo resurja tras una larga sequía en la que no encontraban el premio de la victoria, de la cual ahora no pretenden bajarse. De tres puntos en tres puntos, el Avilés Stadium ya ha alcanzado la cuarta posición de la tabla, a un punto del Titánico. A pesar de tener los pies en el suelo, Juanes afirma que "el objetivo no deja de ser la permanencia, pero siempre está bien soñar". Una línea que también tiene en mente Yago.

El riosano está disfrutando de su primer año en la categoría tras cumplir el pasado curso su etapa como juvenil. "Intento hacerle la competencia a Juanes, que es un gran portero, en el "top 3" de la categoría, estoy teniendo oportunidades, por lo que para mí la temporada está siendo perfecta", comenta el guardameta.

Por su parte, el avilesino Juanes ve positiva la competencia y el reparto de oportunidades. La decisión la deja en mano del entrenador Lucho Valera ya que "tanto mi compañero como yo entrenamos a tope para después hacerlo lo mejor posible en beneficio del equipo", argumenta. Hasta entonces, el Avilés Stadium firma unos números inmaculados siendo el equipo que menos goles recibe con un total de 10 en las 19 jornadas que se llevan disputadas. Unas cifras que no están al alcance de nadie, siendo su máximo perseguidor en esta faceta el Titánico, con 12, y el líder Navarro, con 13 goles.