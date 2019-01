Fran Sánchez: "No existe la rivalidad del fútbol"

No hay mejor forma de regresar a la actividad de la Liga EBA que con un derbi. El Huniko Gijón Basket visitará el sábado al filial del Liberbank Oviedo. Nada que ver con los piques en el fútbol entre Gijón y Oviedo. En absoluto. "En el mundo del baloncesto no existe la rivalidad del fútbol, al revés, me alegra un montón que esté otro equipo asturiano en la categoría", indicó el técnico del Huniko Gijón, Fran Sánchez, que, a pesar de ello, no ocultó de que se trata de un "partido más, pero con connotaciones diferentes".

La temporada pasada, el baloncesto asturiano no disfrutó de ningún derbi, sí hace dos, cuando precisamente el equipo gijonés se midió al Villa de Mieres. Ahora, Pumarín será el escenario (18.30 horas). "Es una cancha de LEB Oro, es especial jugar allí, aunque siempre jugamos en la mejor cancha de la Liga, que es el Palacio", comenta el técnico, que contará con todos sus efectivos.

El entrenador del Huniko Gijón conoce a la perfección al conjunto que entrena su homólogo Agustín Munárriz y que se encuentra en su mejor racha de la temporada, con tres victorias consecutivas. "La llegada de Felipe Braga les ha dado consistencia en el juego interior, están al alza y con la moral alta", asegura. Fran Sánchez cree que la clave para desnivelar la balanza estará en "no entrar a la fuerte presión que nos van a realizar, hay que estar tranquilos y aprovechar nuestras situaciones, cuanto más juego estático más nos favorecerá".

Fran Sánchez tratará que su Huniko Gijón Basket encuentre "la regularidad y la consistencia defensiva" para sumar la primera victoria del año y engancharse a la zona alta de la tabla.