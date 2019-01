El Belenos arranca su gran año

El Oxigar Belenos empieza el que tiene que ser su gran año. El conjunto de Mario Copetti se mide al Besaya en el Muro de Zaro, a partir de las 16.30 horas. Será el primer rival, tras el parón navideño de una temporada que esperan en el club avilesino sea la del ansiado ascenso a la División de Honor B.

Para este encuentro, el técnico catalán ha convocado a 24 jugadores. Recupera al primera línea argentino Alan Sanillo, tras unas semanas sin poder participar, debido a una lesión en el cuello.

Los avilesinos no han parado quietos en estas vacaciones y han realizado una pequeña pretemporada durante esta época. Si bien, el conjunto ha disfrutado de una semana de descarga, lo que no impedirá que "los jugadores sientan las piernas un poco pesadas mañana, algo con lo que contamos", avanzó el técnico, que ha perdido a dos jugadores por el camino. Son los jóvenes canteranos David Muñiz y Darío, a quienes no se le cierra la puerta en el futuro, según explicó el club.