Isco, por obligación

Ni Solari quiere a Isco ni Isco quiere a Solari, ni el vestuario del Madrid se esfuerza por ocultarlo. Lo confirmó Sergio Ramos: "El problema entre ellos es complicado". Sin embargo, el argentino está prácticamente condenado a dar la titularidad al malagueño para el partido contra el Betis, ante las siete bajas del Madrid, más la duda de Vinicius, que ayer no se entrenó por gripe.

Desde que Solari recogió los pedazos del equipo de Lopetegui, solo ha puesto de titular a Isco en dos partidos de 16. Fue contra el Melilla, un equipo de Segunda B, y contra el CSKA en Liga de Campeones.

En octavos de Copa contra el Leganés, hace dos días, el entrenador escogió al brasileño Vinicius por delante del internacional español. Sorprende, pero no es ninguna novedad. Con Solari han sido más veces titulares Fede Valverde, el canterano Javi Sánchez y el portero suplente Keylor Navas.

Contra el Betis, el Madrid tiene las bajas de Mariano, Bale, Asensio, Kroos, Llorente, Courtois y Lucas Vázquez, por sanción. Además, Vinicius es duda. Ayer, no se entrenó en Valdebebas, aquejado de una gripe. No dar entrada a Isco implicaría hacer encaje de bolillos y confirmar que Solari no cuenta con él ni para los partidos de entrenamiento.

También daría alas a la especulación sobre una salida de Isco del Madrid. Según el medio Sky Sports, la Juventus ofrecerá 80 millones por su traspaso en verano. De esta forma, el atacante volvería a coincidir con Ronaldo, con quien tuvo un cruce de declaraciones en octubre. Isco dijo que "no podían llorar por quien no quería estar en el Madrid". El astro portugués sonrió y solo dijo "muy bien", pero parecía de todo menos contento.