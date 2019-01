El Valencia de Marcelino se la juega hoy ante el Valladolid

Marcelino García Toral, entrenador asturiano del Valencia, aseguró que no tiene ningún ultimátum ante el partido de hoy (16.15, Mestalla) contra el Valladolid y agradeció el apoyo de Mateu Alemany, director general del club: "No contemplo otra posibilidad que no sea ganar y el apoyo siempre ha sido absoluto, sincero y cariñoso. Para mí, este partido es igual que otro porque siempre los afronto con la misma responsabilidad".