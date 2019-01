El Madrid busca aferrarse a la Liga con siete bajas

A diez puntos, si no son trece, porque el Barça juega antes en el Camp Nou contra el Eibar. Así afronta el Madrid su visita al Benito Villamarín para medirse a un irregular Betis (20.45 horas, Movistar Partidazo). Solari se la juega con una plantilla con siete bajas, más la duda de Vinicius, duda hasta última hora, y con la papeleta de tener que poner a Isco, un jugador al que solo le dio la titularidad en dos ocasiones desde su llegada.

La relación entre ambos no es buena. Y ya nadie se preocupa en ocultarlo. "No soy quien para aconsejar le", respondió en conferencia de prensa, donde también dijo que no se casa nadie a la hora de hacer el once: "Todas las posibilidades están abiertas".

Aún así, el Madrid está para pocos experimentos. Necesita vencer y convencer si no quiere despedirse de una Liga que ya de por sí tiene complicada, ya que afronta la jornada fuera de las posiciones que dan derecho a jugar la Liga de Campeones. Por detrás del Alavés del Pitu Abelardo.

El comienzo del año ha sido tan amargo con el final. El equipo blanco empató con el Villarreal, cuando era tercero por la cola, y perdió en casa, con polémica, contra la Real Sociedad. Eso sí, ganó al Leganés en Copa (3-1)

Enfrente estará el Betis de Setién que tampoco está para tirar cohetes. Empezó 2019 tropezando contra el Huesca, el colista de Primera, y no fue capaz de ganar en el torneo del K. O. a la Real Sociedad.