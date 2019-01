El Vetusta quiere conquistar la tercera plaza

El Vetusta puede dar esta mañana un paso más en su sensacional campaña. El equipo azul, grata sorpresa en el oviedismo, anclado en el play-off, una de las sensaciones de Segunda B y uno de los mejores filiales de todo el fútbol nacional, recibe al Barakaldo, gallito, hoy en El Requexón (12.00 horas). Los vascos, terceros con 37 puntos, le sacan 2 al Vetusta, por lo que una victoria carbayona de los de Javi Rozada significaría la conquista de la tercera plaza, chute moral, si se pueden acumular más, en una temporada en la que los ovetenses compiten ya sin ninguna presión clasificatoria, doble arma para un equipo fresco, joven y con colmillo como el filial azul.

Mucho ha cambiado el panorama para el Vetusta en este inicio de la segunda vuelta. Meses atrás los de Rozada se estrenaban en el campeonato precisamente ante el Barakaldo, sumando la primera derrota del curso (sólo han perdido dos encuentros). Entonces la temporada azul pintaba complicada, con el objetivo de la salvación en el horizonte. Hoy, en el segundo encuentro de 2019, la presión es mínima y el objetivo no se divisa; los cachorros de El Requexón ya no tienen techo.

El Vetusta llega al encuentro de esta mañana, además, con casi todos los jugadores disponibles, aunque las bajas, uno de los problemas de esta temporada para Rozada, no han sido enemigo para lograr los resultados. Con Prendes, central, ya en la dinámica del equipo tras su lesión (el pasado fin de semana ante la Cultural de Durango tuvo la primera titularidad), no parece que el once de Rozada vaya a tener ninguna sorpresa. En principio, podría ser el formado por: Lucas; Lucas Ahijado, Prendes, Josín, Lobato; Lolo, Edu Cortina, Jimmy; Borja, Alarcón y Ernesto. El delantero Casi, lesionado del peroné hace meses, está en la convocatoria y hoy podría tener incluso minutos. El Barakaldo lleva tres victorias en cinco encuentros y en total sólo 12 goles encajados, ocho menos que el Vetusta.