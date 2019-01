Uni y Gijón ganan el Regional de pista cubierta

Universidad, en categoría masculina, y Gijón Atletismo, en fémina, se proclamaron ganadores del Campeonato de Asturias por clubes de pista cubierta disputado la tarde del sábado con buena asistencia de público y 5 mínimas absolutas todas de chicas, que son el baluarte del atletismo regional. Los verdinegros revalidaban con su victoria su titulo de 2018 mientras que las gijonesas desplazaban a la segunda posición a las chicas del Oviedo Atletismo que habían ganado el Autonómico la temporada pasada. Una competición que, ciertamente, deja frío a casi todos. A los sufridos espectadores que acaban combatiendo las bajas temperaturas con dosis de humor y escepticismo. Y es que un experto himalayista como Jorge Egocheaga y pertiguista en su juventud se vaya de la instalación (quién sabe si por el frío) no es buen indicio. Buena parte de los competidores están también bajo el síndrome de los pies fríos cuando se encuentran de bruces una competición sin controles previos que calibren su estado de forma. También los clubes no les hace gracia la cita tempranera, puesto quien más quien menos les cuesta ensamblar un equipo. Y es que el Palacio precisamente no es el de Invierno de los Zares, sino un "gulag" sin calefacción donde se combate el frío haciendo deporte. El calor al menos en el Regional lo pusieron los jueces con sus decisiones. Ayer al menos dieron que hablar en dos. En la prueba del 3000 femenino y en el relevo masculino. En la prueba de mediofondo porque decidieron hacer contra el criterio de muchos dos series en vez de una. Y en el relevo masculino descalificando inicialmente al Gijón masculino. Resultado que se corrigió por recurso del equipo gijonés, que logró probar gracias a un vídeo que sus testigos habían sido entregados correctamente. Eso sí, no le sirvió para adelantar al Ciudad de Lugones, que dio la sorpresa y se alzó con el segundo lugar, que es muy meritorio en su caso. Un dato hay que destacar de bueno y en el que también tiene una incidencia importante los jueces es que se cumplieron los horarios en una competición que supera las cuatro horas y media de duración, lo que acredita que la "Justicia" también acierta. Como suele ser habitual, lo más destacado del Campeonato vino de las féminas.

La velocidad tuvo como protagonistas sin duda a Bárbara Camblor y las jóvenes velocistas Inés Celorio (7.92) y Mara Rodríguez (7.82) con buenos cronos en 60 metros. Camblor realizó un doblete de mínimas. Ya que hizo un 400 metros en 56.19 y posteriormente paró el crono en el doble hectómetro en 25.17; ambas marcas le dan el billete para el Nacional absoluto que tendrá lugar en Antequera. También destacó el relevo 4x1 vuelta gijonés (Aijin-Juan-Suárez-Murcia) con un crono de 1:35.41 en el que sólo una atleta es senior. Por su parte, el universitario Javi Muñoz logró bajar de 50 segundos en 400 metros (49.40).

El mediofondo arrojó dos buenos registros. La llanerana Marta Frechilla logró con 2:12.65, mínima para los Nacionales en 800 metros como Isa Barreiro (Gijón) que en un 1500 metros de buen nivel venció con holgura con 4:37.72, aunque aún está lejos de sus mejores prestaciones. Las hermanas Junquera: Ana (4:47) y Claudia (4:52) estuvieron en liza.

La cadete Mariam Benkert (10:04,43), venció por casi seis segundos a María Suárez en los 3000 metros en lo que supuso hacer real el duelo que hubiera tenido lugar en la San Silvestre de Avilés tras la polémica a cuenta con los incentivos de la organización avilesina.

Los saltos no fueron lo mejor del Regional. Ana Martínez, del Gijón, y Marina Mon, del Lugones, hicieron lo más relevante en longitud y triple, respectivamente, con marcas de 5,16 y 11,70 metros.

En lanzamientos, especialidad en la que en sala evidentemente sólo hay prueba de peso, lo más llamativo también eran de las mujeres, gracias a la barcelonista Elena Gutiérrez con 14,80 metros e Inés Alvarez Teresa (Oviedo) con 13,52 metros y que es, pese a su juventud mínima para los nacionales, una indudable prueba de su talento. El podio final en categoría masculina era para Universidad (9715 puntos), 2º Ciudad de Lugones (7714 puntos), 3º Gijón (7629 puntos), y el femenino era el siguiente:1º Gijón Atletismo (9961 puntos), 2º Oviedo Atletismo (9619 puntos) y 3º Universidad Estadio Gijón (9360 puntos). Los equipos de la Santina Oviedo, Grupo Covadonga y Estadio Gijón también compitieron en el Regional.