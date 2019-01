"Estoy al límite, me duele todo y cada día tengo menos fuerza, pero sigo por orgullo", asegura el asturiano del Dakar

El moscón Javier Álvarez, que se encuentra en Perú corriendo en moto el Dakar 2019, se encuentra "al límite de sus fuerzas físicas". El asturiano, de 41 años, primer barón nacido en el Principado en correr el Dakar, completó esta madrugada la séptima etapa de la prueba San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, entrando el último en su categoría con un tiempo de ocho horas y 57 minutos. El moscón, cuyo único objetivo es acabar la prueba, ha superado ya el 70% del Dakar. Sólo le quedan tres etapas, pero la dureza ya la va notando en sus propias carnes.

"Cada día tengo menos fuerza, estoy al límite. Me duele todo, sobre todo las muñecas y los hombros, pero sigo por orgullo, quiero acabar el Dakar sí o sí, si la moto me responde yo no me rendiré. Sacaré fuerzas de donde no las hay", explica Álvarez desde Perú en su conversación diaria con LA NUEVA ESPAÑA.

"Hay momentos en los que tengo bastantes dolores y tengo que parar a estirar. Nos queda la etapa de hoy, que dicen que es muy dura. El miércoles habría otra que no lo es tanto y el jueves la última, que es casi de transición. Quiero seguir hasta el final", concluye Álvarez desde el desierto. Hoy el asturiano se subirá a su KTM e intentará acabar la octava etapa, San Juan de Marcona-Pisco, de una distancia de 575 kilómetros. Asturias sigue presente en el Dakar 2019.