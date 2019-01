El portero checo Petr Cech, actualmente en las filas del Arsenal, anunció ayer su retirada al final de esta temporada. El arquero de 36 años explicó que es su vigésima temporada como profesional y que siente que es el "momento exacto" de colgar la botas. "He jugado 15 años en la Premier y he ganado cada trofeo posible. Siento que he conseguido todo lo que quise".