Oliver Arteaga, pívot del Oviedo Baloncesto: "En Bilbao tenemos que jugar muy duro los 40 minutos para ganar"

El Liberbank Oviedo Baloncesto vuelve a la carga el domingo (18 horas) para comenzar la segunda vuelta jugando uno de los más partidos más complicados pero también más atractivos de la LEB Oro. Los de Javi Rodríguez visitarán Miribilla, casa del Bilbao Basket, un lugar emblemático y una de las aficionados más numerosas de todo el baloncesto español. Un lugar en el que el propio entrenador del equipo se desempeñó como local en su etapa de jugador. Los asturianos tratarán además de vengarse de lo sucedido en el primer partido de liga, cuando perdieron por 77-82 tras una prórroga.

El OCB viene de un mal trago tras perder por un punto (79-78) ante el Prat, colista de la categoría, y, sobre todo, hastiados por las lesiones, que no les dan tregua. Uno de los referentes del equipo, el pívot Oliver Arteaga, analiza lo sucedido el pasado viernes en Prat: "La verdad es que fue un palo un poco duro perder contra Prat. Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, hacer una muy buena semana de entrenamientos y afrontar el partido del domingo como lo que es, un encuentro muy importante, en una pista muy complicada y contra el segundo clasificado. Va a ser un partido duro, pero tenemos que ir a competir y a dar el máximo".

Tras el partido de Bilbao, el Liberbank regresa a Pumarín el siguiente miércoles, a las 20 horas, para enfrentarse a Cáceres, un apretado calendario que les perjudica debido a las ausencias de Puerto, Cárdenas y Nuutinen, y a la espera de saber si podrán contar con Roope Ahonen. Por eso, el club sigue buscando en el mercado refuerzos que puedan dar oxígeno al equipo. Aún así, Arteaga solo piensa en lo que les viene el domingo: "Ahora vienen semanas muy duras, pero nuestro foco de atención tiene que ser el partido ante el Bilbao Basket. Va a ser un encuentro muy bonito de jugar, en una de las mejores pistas de la LEB Oro, en un campo lleno, con muy buen ambiente y ante un gran equipo. Tenemos que ir allí a plantear un partido duro durante los 40 minutos, que es lo que nos está faltando, en todos los encuentros tenemos algunos momentos en los que no estamos al nivel que podemos dar, lo que nos hace sufrir estas derrotas".

Oliver Arteaga está firmando otra gran temporada, siendo el tercero más valorado de la liga, con 19,59 créditos de valoración por partido, lo que está ayudando al conjunto asturiano a seguir en la zona alta de la tabla. El pívot canario del OCB analiza cuál ha sido su rendimiento individual en esta primera vuelta: "He ido un poco de menos a más y conforme han pasado las semanas yo me he ido sintiendo más cómodo sobre la pista. Intento ayudar en todo lo que pueda, evidentemente hay cosas que mejorar, y en esta segunda vuelta intentaremos trabajar en ellas para tener un buen rendimiento. Quiero seguir aportando para que influya positivamente en el colectivo", añade.

Para el canario el mérito de estar arriba en la tabla es de todo el equipo: "A nivel de equipo, creo que hemos hecho un buen trabajo, estamos entrenando bien, y estamos quintos en la clasificación, pero sí que es cierto que tenemos un margen de mejora. Es importante seguir trabajando para tener un buen nivel en la recta final de la temporada". El pívot es consciente de que, a pesar de que vencer al Retabet Bilbao Basket será complicado, los suyos están mentalmente preparados para dar guerra: "Sabemos que son un gran equipo y que será un rival difícil, son de esas plantillas confeccionadas para luchar por el ascenso. Va a ser un partido atractivo y bonito para jugar, será duro, pero tenemos que intentar afrontar el partido con una muy buena mentalidad, especialmente defensiva, y jugar muy duro durante los 40 minutos para obtener la victoria".