El Avilés paraliza el acuerdo con el Eibar para el traspaso de Sergio Ríos

El Avilés ha paralizado el acuerdo económico con el Eibar para la salida del delantero cedido en el Langreo Sergio Ríos al Vitoria, filial del Eibar. "Hay cosas que piden que no vamos a aceptar y de ahí no nos vamos a mover", señalaron ayer desde el conjunto avilesino sobre una operación a la que hace dos días solo le faltaba la firma y ahora parece más lejana.

El delantero ayer no se ejercitó con el Langreo. Ríos tenía permiso del club. Y es que el Avilés y el Eibar habían alcanzado hace dos días un acuerdo para el traspaso. Ayer, en la web del club lo hicieron oficial. También ayer, el Avilés y el Langreo, club en el que jugador está cedido y que además tiene que darle la baja federativa, se pusieron de acuerdo. Pero el Avilés ha dado ahora marcha atrás en el acuerdo alcanzado con el Eibar.

El conjunto armero se mostró hermético. "Hasta que no sea oficial, no vamos a decir nada. Es un jugador con el que andan para arriba y para abajo con el contrato", señalaron desde el Vitoria, el filial del conjunto de Ipurua. El entorno del jugador también se muestra pesimista sobre la llegada de Ríos al País Vasco. La operación a tres bandas vuelve a entrar en un callejón, que puede no tener salida.

El traspaso de Sergio Ríos va camino de ser el culebrón del mercado de invierno. El sábado se filtró que la marcha rumbo a Eibar de Ríos era inminente. Al día siguiente, el Langreo pisó el freno con la intención de obtener un rédito económico. Los azulgranas mostraron su "sorpresa" ya que "nadie se había puesto en contacto con ellos". Aunque el jugador sea propiedad del Avilés, el Langreo tiene la potestad de darle la baja. "Es jugador nuestro hasta el 30 de junio", dijeron.

La situación parecía resulta hace dos días. El Avilés y el Eibar alcanzaron un acuerdo. Ayer, lo hicieron oficial. Sólo faltaba la firma e incluso estaba previsto que Ríos pasara hoy el reconocimiento médico y fuera presentado en Ipurua. Con la negativa del Avilés todo vuelve al punto de partida.

Ahora se abre un nuevo escenario para el que no hay hoja de ruta. En teoría, Ríos sigue siendo jugador del Langreo. Pero también tiene ofertas de otros equipos de Primera y de Segunda. La intención del entorno del futbolista era buscarle una salida, dada su escasa participación en el Langreo -solo ha jugado cuatro partidos de titular-. Si bien, para ello tendrá necesariamente que seguir negociando con el Avilés y también con el Langreo.

Hoy será el nuevo capítulo del culebrón. Si el Eibar acepta las condiciones del Avilés, Ríos será jugador de su filial, que es penúltimo en Segunda B.