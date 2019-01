El Barcelona podría haber incurrido en alineación indebida contra el Levante

El Barça pudo cometer alineación indebida en su partido de Copa del Rey contra el Levante UD de la semana pasada en el Ciutat de Valencia, partido de ida de los octavos de final.

El futbolista Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, fue titular en el once de Valverde pese a estar sancionado, según ha informado el diario El Mundo. Esta supuesta irregularidad podría dejar a los de Ernresto Valverde eliminados de la competición copera, incluso antes de jugar el partido de este jueves en el Camp Nou de vuelta. El Levante UD está estudiándolo.

Según el artículo 56.3 del código disciplinario, "hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".