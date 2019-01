Acebal: "Vengo a ayudar en la medida de lo posible"

Con las pilas cargadas y la ilusión máxima para afrontar una nueva etapa en las filas del Gijón Industrial. Pablo Acebal se vistió ayer por primera vez de fabril y aseguró que "vengo a ayudar en la medida de lo posible". Y para ello, expone que "quizás al equipo le faltaba un jugador de banda que juegue abierto y abra el campo". El técnico Viti Amaro tendrá así una nueva alternativa para su ataque, además de sumarle calidad, veteranía y el pundonor que caracteriza al combativo Pablo Acebal.

El nuevo fichaje del Gijón Industrial se ofrece para debutar el domingo (12.30 horas, Santa Cruz) ante el Tuilla si Viti Amaro lo cree oportuno. Está listo y no considera que sea un paso atrás el pasar de Segunda B a Tercera ya que "no me quita el sueño la categoría, priorizo otras cosas como poder jugar en casa, en mi barrio y en un equipo al que siempre le he tenido cariño", sentenció el nuevo futbolista fabril.