Artilleros con pasado azul

Hubo un tiempo en que Allyson y David González eran las referencias ofensivas del Vetusta. Entre 2014 y 2015 fueron la dupla atacante del filial azul. Ambos perforaban las metas rivales jornada a jornada. Hoy, en el Langreo, son la principal amenaza para el equipo carbayón. El hispano-brasileño anotó el tanto del empate del Langreo el pasado fin de semana ante el Gernika, mientras que David González ya sabe lo que es marcar un hat-trick de azulgrana en la presente temporada.

Los dos delanteros son, en este momento, piezas clave en el esquema del técnico ovetense Hernán Pérez y esperan amargarle la visita del domingo (12 horas) a Ganzábal a su exequipo. Allyson defendió la elástica azul entre 2014 y 2016, mientras que González fue atacante del filial oviedista en dos etapas, entre 2014 y 2015 y la pasada temporada.

Tanto David González como Allyson destacan la gran temporada que está realizando el filial azul. "Son un equipo con mucho potencial", destaca el hispano-brasileño. David González admite que, "tras hacer la pretemporada con ellos, se ve que están muy bien físicamente y eso les está dando un plus". Además, David González asegura que "nadie se esperaba que estuvieran tan arriba, yo creo que ni ellos mismos imaginaban verse en play-off a estas alturas".

El partido del domingo será especial para los dos atacantes. "Hicimos unas temporadas muy buenas, donde incluso llegamos a jugar un play-off de ascenso a Segunda B", reconoce Allyson. Por su parte, David González quiere vivir el presente. "Marcamos muchos goles en el Vetusta, pero ahora estamos plenamente centrados en el Langreo, no miramos al pasado", asegura.

Ambos llegaron a debutar con el primer equipo en Copa del Rey. "Fue algo muy bonito, en Anoeta, contra la Real Sociedad", rememora Allyson. "Siempre que me decían de subir con ellos, lo hacía encantado; aprendíamos mucho de los jugadores del primer equipo", asegura el hispano-brasileño, para quien Diego Cervero era una referencia. "Tiene una mentalidad ganadora, siempre entrenando al máximo, era algo de locos", apunta. David González también guarda gratos recuerdos de su etapa azul. "De todos los entrenadores aprendí algo, pero si me tengo que quedar con uno, ese es Iván Ania, a quien tuve en también en el Covadonga y en el Caudal; si hoy soy lo que soy, es gracias a él".

Los dos han encontrado la sonrisa en el Langreo. "Estamos haciendo una buena temporada, en casa somos un equipo fuerte", reconoce Allyson. El delantero hispano-brasileño se ha convertido en un fijo en el once tras superar una lesión. "Le debo mucho al Langreo, cuando me echan del Oviedo quedan dos días de mercado y, si no es por ellos, estaría jugando en Tercera División", apunta David González.

Su profesión es marcar goles y ambos tienen claro lo que harían si marcan el domingo. "Claro que lo celebraré, no creo que sea ninguna falta de respeto, ahora nos debemos al Langreo", admite David González.